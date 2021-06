Landkreis Günzburg

Polizei stoppt Schleuserfahrt an A8-Raststätte Burgauer See

Die Raststätte Burgauer See an der A8.. Dort stoppte die Polizei eine Schleuserfahrt. Zwei Angeklagte mussten sich dafür nun vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.

Plus Drei Flüchtlinge sollten für einen Transport fast 2000 Euro bezahlen. Wie die Fahrt endete. Und wie zwei Angeklagte in Günzburg dafür bestraft worden sind.

Von Wolfgang Kahler

Bis zur Raststätte Burgauer See an der A8 verlief die Tour problemlos. Dann endete die Fahrt aus Wien für zwei Männer im Alter von 42 und 50 Jahren in Untersuchungshaft. Im Kompaktvan der beiden Syrer hatte die Polizei drei Landsleute entdeckt, die illegal nach Deutschland gebracht wurden. Dafür kassierten die beiden Schleuser vom Memminger Schöffengericht eine Bewährungsstrafe.

