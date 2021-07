Unfall auf A8 zwischen Günzburg und Burgau: Verletzter in Klinik geflogen

Die Einsatzkräfte sind am Freitag zu einem Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau ausgerückt. Bis zum Eintreffen der Retter kümmerten sich Ersthelfer.

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn A8 am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau voll gesperrt worden. Drei Fahrzeuge waren in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der sich auf Höhe des Burgauer Stadtteils Unterknöringen in Fahrtrichtung München ereignet hatte.

In den drei Fahrzeugen wurden nach ersten Informationen zwei Personen verletzt. In einem Mercedes wurde der Beifahrer von der Feuerwehr, nach dem Entfernen der B-Säule mit hydraulischem Gerät, schonend aus dem Wagen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde nach einer Erstversorgung im Rettungswagen mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm in eine Klinik geflogen.

Bundeswehrsoldat und weitere Helfer kümmern sich um die Verletzten

Ein 21-jähriger Bundeswehrsoldat, der gerade aus dem unterfränkischen Wildflecken auf der Heimfahrt nach Fürstenfeldbruck war, kam unmittelbar nach dem Unfall hinzu und leistete Erste Hilfe, wobei er von weiteren Helfern unterstützt wurde.

Neben dem Rettungsdienst, der mit Rettungswagen vom BRK Jettingen und der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz, einem Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes aus Günzburg und einem Einsatzleiter Rettungsdienst der Johanniter aus Kleinkötz an der Unfallstelle war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Günzburg an und kümmerte sich um die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn, die Reinigung der Straße und unterstützte den Rettungsdienst. Die Autobahnpolizei Günzburg war mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Lesen Sie dazu auch