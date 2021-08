Landkreis Günzburg

19:25 Uhr

Was Günzburger mit den Voyager-Sonden ins All geschickt hätten

Plus Mit den Voyager-Sonden hob vor 44 Jahren auch ein Infopaket von der Erde aus in die Weiten des Weltalls ab. Was Günzburger den Sonden mitgegeben hätten.

Von Julia Greif

Die Reise beginnt vor 44 Jahren, am 20. August 1977: Die Raumsonde Voyager 2 startet von Cape Canaveral aus in die Weiten des Weltalls. Voyager 1 folgt am 5. September. Ihre Mission: Sie erforschen das äußere Planetensystem. Laut Angaben der Nasa fliegt Voyager 2 knapp zwei Jahre später am Planeten Jupiter vorbei, danach an Saturn, Uranus und Neptun. Im Dezember 2018 tritt sie in den interstellaren Raum ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

