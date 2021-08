Landkreis Günzburg

vor 1 Min.

Wie acht Landkreis-Feuerwehren im Katastrophengebiet helfen

Mit dem Wechsellader wurde der Schutt an Umladestellen gefahren - ein pausenloser Vorgang in den Tagen und Wochen des Aufräumens.

Plus Die Folgen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sind Wochen später noch längst nicht ausgestanden. So haben 46 Feuerwehrleute aus dem Kreis Günzburg angepackt.

Von Till Hofmann

Nürburgring - das riecht nach Benzin, hört sich nach dröhnenden Motoren an. Der Formel-1-Rekordsieger auf dieser Strecke, Michael Schumacher, wird wieder präsent. Und der letzte Gewinner Lewis Hamilton, der es am 11. Oktober 2020 nach knapp 96 Minuten über die Ziellinie geschafft hat, ist es ebenso. Die 46 Feuerwehrleute von acht Wehren aus dem Landkreis Günzburg hatten anderes im Sinn, als sie am vergangenen Dienstag an die Rennstrecke in der Eifel kamen. Sie wollten helfen.

