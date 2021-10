Wo das mobile Impfteam im Kreis Günzburg unter der Woche ist

In sechs Kommunen im Landkreis Günzburg ist das mobile Impfteam regelmäßig vor Ort. Welche Änderung es im Impfzentrum Günzburg bei der Anmeldung gibt.

Das mobile Impfteam ist im gesamten Landkreis Günzburg unterwegs, um Impfwilligen eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Damit die Bürgerinnen und Bürger dies besser planen können, fährt das mobile Impfteam folgende Ortschaften im Landkreis Günzburg von nun an regelmäßig an.

Gundremmingen: Alle drei Wochen macht das mobile Impfteam freitags Station am Pfarrheim in Gundremmingen. Von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 16 Uhr, können Impfwillige dort ihre Schutzimpfung erhalten. Die Termine sind dieses Jahr am 5. November, 26. November und 17. Dezember.

Ettenbeuren: Ebenfalls alle drei Wochen am Freitag ist das mobile Impfteam im Sitzungssaal der alten Schule in Ettenbeuren anzutreffen. Von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 16 Uhr macht das Impfmobil dort am 12. November sowie am 3. Dezember Station.

Mobiles Impfteam ist regelmäßig in sechs Kommunen im Kreis Günzburg

Burgau: Jeden Dienstagnachmittag macht das Impfmobil ab sofort von 12 bis 16.30 Uhr Station am Albertus-Magnus-Haus in Burgau (Schmiedberg 6). Der Termin am 9. November entfällt.

Bibertal: Jeden dritten Freitag finden die Termine des mobilen Impfteams beim „Gebäude beim Bauhof" (Günzburger Str. 32) in Bühl statt. Von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 16 Uhr haben Impfwillige am 29. Oktober, 19. November und 10. Dezember die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Lesen Sie dazu auch

Thannhausen: Jeden Mittwoch ist das mobile Impfteam ab sofort in Thannhausen anzutreffen. Beim Feuerwehrhaus haben Impfwillige von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Krumbach: Jeden Freitag und Samstag macht das mobile Impfteam Station in Krumbach am MVZ. Freitags besteht die Möglichkeit zur Impfung von 14 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 16 Uhr.

Änderungen bei der Anmeldung am Impfzentrum Günzburg

Eine vorherige Anmeldung für die Termine des mobilen Impfteams ist nicht erforderlich. Eine Änderung gibt es bezüglich der Anmeldung im Impfzentrum in Günzburg. Bislang konnten ausschließlich Terminpaare mit strikt vorgegebenem Impfabstand gebucht werden. Um hier flexibler zu werden, und auch Termine für Auffrischungsimpfungen sowie Einmalimpfungen buchen zu können, wurde laut Landratsamt von der paarweisen Terminvergabe Abstand genommen. Ab sofort können nur noch Einzeltermine gebucht werden. An den Terminen sind keine Attribute mehr hinterlegt; es handelt sich also um generische Termine, denen weder ein Impfstoff, noch ein Impftyp (Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung) zugewiesen ist.

Impflinge, die sich online registriert haben, können über ihr Konto nur noch einen Termin buchen. Dieser kann bis 24 Stunden vorher online, ohne Angabe von Gründen, storniert werden. Sollte eine kurzfristigere Absage nötig sein, muss diese telefonisch über das Callcenter geschehen, Telefon 08221/9370190. Sobald der gebuchte Termin in der Vergangenheit liegt, kann ein neuer Termin gebucht werden. (AZ)