vor 23 Min.

Lara Schmidler ist die neue Volontärin der GZ

Die 25-Jährige verbringt das erste Jahr ihrer Ausbildung zur Redakteurin bei der Günzburger Zeitung. Was ihr am Journalismus wichtig ist.

Seit zwei Tagen wird die Redaktion der Günzburger Zeitung von einer neuen Volontärin unterstützt: Lara Schmidler ist 25 Jahre alt und stammt ursprünglich aus einer Kleinstadt im Landkreis Roth ( Mittelfranken).

Bereits in ihrer Kindheit schrieb Schmidler gerne und viel, sodass sie bald den Wunsch entwickelte, Journalistin zu werden. Während ihrer Schulzeit arbeitete sie daher als freie Mitarbeiterin für ihre Heimatzeitung, den Hilpoltsteiner Kurier. „Journalismus finde ich extrem wichtig. Die Menschen über relevante Ereignisse informieren, Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, dabei jedoch immer objektiv bleiben – das möchte ich lernen.“

Von der fränkischen Heimat ging es für sie nach Ulm

Nach dem Abitur entschied sich Schmidler jedoch zunächst für einen anderen Weg und studierte in Nürnberg Wirtschaftspädagogik. Danach verließ sie ihre fränkische Heimat und zog nach Ulm, wo sie mehrere Praktika absolvierte, unter anderem bei der Zeitung. „Als ich das erste Mal wirklich von morgens bis abends den Redaktionsalltag miterlebt habe, ist mir klar geworden, dass ich diesen Beruf unbedingt machen will“, erinnert sie sich.

Sie bewarb sich bei der Augsburger Allgemeinen, zu der die GZ gehört, für ein Volontariat, also eine Ausbildung zur Redakteurin. Und sie hatte Glück: Sie wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Danach ging alles sehr schnell. Im Januar begann der siebenwöchige Einführungskurs in der Zentrale in Augsburg, seit dieser Woche ist Schmidler in Günzburg, wo sie ein Jahr verbringen wird. Im zweiten Jahr der Ausbildung kehrt sie wieder nach Augsburg zurück. Dort ist jetzt ihre Vorgängerin Lea Binzer.

Sie ist jetzt für Leipheim zuständig

Während ihrer Zeit in der Redaktion der GZ ist Schmidler für Leipheim zuständig. Darauf ist sie schon sehr gespannt: „Ich freue mich auf die Aufgaben, die mich erwarten, und auf viele tolle Erfahrungen und Menschen.“

Als erste Herausforderung steht in wenigen Wochen die Kommunalwahl an. Doch Zeitdruck ist kein Problem: „Im Studium habe ich gelernt, unter stressigen Bedingungen zu arbeiten.“ Sie sei im Gegenteil froh, direkt in den Berufsalltag einsteigen zu dürfen. (gz)

