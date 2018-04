vor 29 Min.

Lauschend durch das Leipheimer Moos

Welcher Vogel legt die größten Eier der Welt? Bei dieser Wanderung lernen Sie ihn persönlich kennen.

Von Cordula Homann

Das Donautal ist wunderschön, doch wo loswandern? Wohin radeln? Ausgezeichnete Touren gibt es direkt vor der Haustür – Donautal-Aktiv und das Regionalmarketing Günzburg haben für das beste Radwegekonzept Bayerns kürzlich das Goldene Pedal bekommen. Wir stellen ab heute bis in den Herbst hinein verschiedene Wander- und Radwege im Donautal vor. Heute gibt es was auf die Ohren – bei der Lauschtour durch das Leipheimer Moos. Rund zwei Stunden dauert das. Auf dem Naturerlebnisweg treffen Spaziergänger auf exotische Riesenvögel.

Es sind die Strauße der Familie Engelhardt. „Sie sind sehr neugierig. Wenn Besucher den Rundweg gehen, läuft oft die ganze Herde hinterher. Aber man muss keine Angst haben“, sagt Horst Engelhardt. Allerdings sollte man nicht durch den Zaun hindurchlangen. Und kommt ein Hund vorbei, dann plustern sich die Vögel auf. Doch vernünftige Hundebesitzer hätten ihre Tiere an der Leine, meint Engelhardt, und dann passiere nichts. Er selbst läuft oft durchs Leipheimer Moos. „Das ist ein schönes Fleckle. Das Moos hat seinen Reiz: die Natur, die Fernsicht“, schwärmt der Straußenzüchter. Die Riesenvögel sind das ganze Jahr draußen. Schon vor Ostern sind heuer die ersten Küken geschlüpft. Nun habe die Witterung zu einem Legestopp geführt. „Ab Mai geht es weiter.“ Pro Jahr schlüpfen in der Straußenfarm Donaumoos rund 1000 Küken. Der Züchter meint: „Die Vögel sind schon schön zum Anschauen – aber in der Pfanne als Steak noch viel besser.“

4,2 Kilometer Naturerlebnisweg

Start der Wanderung ist am Parkplatz am Herdweg in der Nähe der Straußenfarm Donaumoos. Von dort aus geht es 4,2 Kilometer auf dem Naturerlebnisweg durch das Leipheimer Moos. Erster Halt der Lauschtour ist direkt bei den Straußen. Das seit 1993 unter Naturschutz stehende Niedermoor bietet zahlreichen seltenen Tieren und Pflanzen einen geeigneten Lebensraum. Mit der Bayerisch-Schwaben-Lauschtour können die Besucher den Weg auf interessante, humorvolle und überraschende Weise erleben. Von Lauschpunkt zu Lauschpunkt sind spannende Audio-Erlebnisse – fantasievoll vertont und journalistisch recherchiert – zu hören. Ein Biologe erklärt beispielsweise die faszinierenden Naturphänomene im Donaumoos. Außerdem gibt es Interviews mit ehemaligen Torfstechern. Weitere Highlights sind die Weide der Schottischen Hochland-Rinder und der Bohlenweg. Und so geht’s: Smartphone-Besitzer nutzen die kostenlose Lauschtour-App. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone-Kopfhörer oder die Lautsprecher-Funktion. Und so funktioniert‘s: 1. App laden: kostenlos im App-Store und im Google Play Store unter „Bayerisch-Schwaben-Lauschtour“. iPods gibt es auch zum Ausleihen (mehr hierzu im Internet). 2. App starten. 3. Loslauschen. Tipp: Die App schon vor dem Start der Lauschtour laden und offline abspeichern – so ist man unabhängig von der Verbindungsleistung. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich einen Lauschtour-iPod samt Kopfhörer und zum Teil auch mit Mini-Lautsprechern ausleihen. Für alle, die noch mehr über die faszinierende Natur im Donaumoos wissen möchten, bietet die Arge Donaumoos regelmäßig Führungen an. Diese sind hier zu finden www.arge-donaumoos.de. Außerdem ist das Leipheimer Moos ein „Bayern-Entdecker-Ort“. An der Strecke erhält man ein Heftchen und darin jede Menge andere Orte in ganz Bayern, deren Besuch man mit einem Stempel belegen kann. War man an fünf Entdeckerpunkten, kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Um die naturnahe Entwicklung des Gebietes zu fördern, werden von der Arge Donaumoos verschiedene Landschaftspflege- und Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Empfindliche Tierarten, vor allem die stark gefährdeten Wiesenbrüter, brauchen zu ihrem Schutz großräumig störungsfreie Areale. Die gezielte Besucherlenkung ist daher Teil des Pflege- und Entwicklungskonzeptes.

Indem die Besucher die sorgfältig geplante Wegeführung respektieren, können sie persönlich dazu beitragen, dieses einzigartige Naturparadies auch für nachfolgende Generationen zu bewahren.

Im Internet gibt es Informationen

Führungen: arge-donaumoos.de

Karten: donautal-aktiv.de

Straußenfarm: www.straussenfarm-donaumoos.de

Entdecker-Touren: http://www. stmuv.bayern.de/aktionen/bayern_entdecker/index.htm

