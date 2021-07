Daumen hoch für diese Leichtathletinnen aus dem Landkreis Günzburg

Wie Birgit Motzer aus Gundremmingen und Manuela Groß aus Krumbach bei den Senioren-Titelkämpfen in Bayern abschneiden.

Eine ganze Medaillensammlung haben die heimischen Leichtathletinnen Birgit Motzer ( Gundremmingen) und Manuela Groß ( Krumbach) bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften geholt. Allein vier Titel in der Altersklasse 50 gehen auf das Konto der beiden herausragenden Sportlerinnen aus dem LAZ Kreis Günzburg.

Keine läuft schneller als Birgit Motzer

Jeweils einen Doppelerfolg fuhren die beiden über 100, 200 und 400 Meter ein. Die Siegerin hieß immer Motzer (Stammverein: TSV Burgau); sie gewann diese Distanzen in 14,30 sowie in 28,71 und 64,88 Sekunden. Die Zeiten über 100 und 200 Meter bedeuteten jeweils Saison-Bestmarken für sie. Groß blieb nach 14,66 sowie 31,57 und 74,20 Sekunden stets die Silbermedaille. Erstaunlich war die Wettkampfhärte der beiden Athletinnen, denn die drei Sprintrennen wurden innerhalb von fünf Stunden gestartet. Motzer sprach nach ihren ersten Auftritten bei einer Bayerischen Seniorenmeisterschaft von einer „tollen Atmosphäre“.

Manuela Groß holt Hochsprung-Gold

In technischen Disziplinen ergatterte Groß (Stammverein: TSG Thannhausen) zwei weitere Treppchenplätze. Im Weitsprung setzte sie sechs gültige Versuche in die Grube; ihr bester war der vierte, als sie nach 4,39 Meter landete. Siegerin Christine Gröninger hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 4,64 Meter vorgelegt und siegte letztlich mit 4,66 Meter. Und auch die Krumbacherin fuhr am Ende noch goldbeschienen nach Hause. Den Hochsprung gewann sie mit 1,43 Meter. Es war – wie bereits die Ergebnisse über 200 und 400 Meter – ihre Saison-Bestleistung . (AZ, ica)

Lesen Sie dazu auch