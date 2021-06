Alkohol am Steuer kostet Autofahrer 500 Euro Bußgeld

Alkoholisiert am Steuer eines Autos zu sitzen, ist kein Kavaliersdelikt. In Leipheim bekommt das ein Mann zu spüren, der von der Polizei kontrolliert wurde.

Erst trank er alkoholische Getränke, dann setzte er sich ans Steuer seines Wagens - nun wird das für ihn teuer. Denn am Sonntagabend fiel der Autofahrer gegen 22.30 Uhr einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg in der Theodor-Heuss-Straße in Leipheim auf. Die Beamten hielten den Wagen an und kontrollierten den Fahrer.

Es droht ein Fahrverbot von einem Monat

Dabei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Gegen den Mann leiteten die Beamten daraufhin ein Bußgeldverfahren ein. Er muss laut Polizei mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. (AZ)