Leipheim

vor 15 Min.

Bauer sucht Frau: Sabrina und Mathias planen ihre gemeinsame Zukunft

Plus Der Leipheimer Mathias Kreiß und seine Traumfrau Sabrina, die sich in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben, bleiben zusammen. So geht es jetzt mit den beiden weiter.

Von Bernhard Weizenegger

Schöner kann ein modernes Fernseh-Märchen nicht enden: Der Prinz findet seine Prinzessin und beide sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Doch was sich im Leipheimer Stadtteil Riedheim in diesem Sommer abgespielt hat, ist Realität: In der 17. Staffel der RTL-Kuppelshow " Bauer sucht Frau" findet der Biobauer Mathias Kreiß seine Traumfrau Sabrina. Was von Freunden aus einer Bierlaune heraus begann, hat das Leben des 33-jährigen Maschinenbautechnikers und Nebenerwerb-Landwirts grundlegend verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen