Besonderes Weihnachtsspielzeug wird im Museum in Leipheim ausgepackt

Plus Das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente in Leipheim stellt besondere Spielzeuge aus einem Jahrhundert vor. Diese erzählen viel über ihre Entstehungszeit.

Nur der letzte Feinschliff fehlt noch. Susanne Anwander wendet sich an Siegfried Behnke: "Siggi, ich wollte dich fragen, ob du dir die Mechanik vom Rummelplatz nochmal ansehen könntest." Behnke ist einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter im historischen Arbeitskreis und kümmert sich mit anderen um die Ausstellung im Leipheimer Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente. Unter dem Titel "Nur zur Weihnachtszeit – Besonderes Spielzeug aus 100 Jahren" vereint sie ab Sonntag, 28. November um die 25 Ausstellungsstücke.