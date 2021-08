Reifenplatzer und Unachtsamkeit: Zwei Unfälle auf der A8 enden glimpflich

Sowohl zwischen dem Elchinger Kreuz und der Anschlussstelle Leipheim als auch bei Günzburg kam es zu Verkehrsunfällen mit hohem Sachschaden.

Nachdem der Reifen an einem Sattelzug geplatzt war, kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A8 zwischen dem Elchinger Kreuz und der Anschlussstelle Leipheim zu einen Unfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden. Ein 50-Jähriger war mit seinem Sattelzug in Richtung München unterwegs, als plötzlich ein Reifen am Sattelauflieger platzte.

Geplatzter Reifen verteilte sich auf 500 Metern

Der Reifen selbst sowie mehrere Reifenteile lösten sich und verteilten sich auf rund 500 Metern. Über die auf der Fahrbahn liegenden Teile fuhren vier Autos. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, teilte die Autobahnpolizei Günzburg mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

A8 bei Günzburg: Gegen die Leiplanken gekracht

Zu einem weiteren Unfall auf der A8 kam es bereits am Mittwochnachmittag: Als ein 41-Jähriger an der Anschlussstelle Günzburg von der A8 abfahren wollte, krachte er aus Unachtsamkeit gegen die dortigen Leitplanken. Das Auto war auf der gesamten rechten Seite demoliert, musste jedoch nicht abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 11.000 Euro an. Verletzt wurde der Mann nicht. (AZ)