In Leipheim wurde ein Anhänger gestohlen und Diesel abgezapft

Die Polizei sucht Zeugen zweier Straftaten, die sich auf dem Areal Pro in Leipheim zugetragen haben. Ein Anhänger wurde gestohlen und Kraftstoff abgezapft.

Auf dem Gelände des Gewerbegebiets Areal Pro in Leipheim wurde im Zeitraum von Freitag, 19. November gegen 21 Uhr, bis Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Anhänger (Kipplader) im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen, der auf einem Grundstück in der Shelterschleife abgestellt war.

Unbekannte zapften in Leipheim Diesel aus einem Lastwagen

Unweit davon entfernt wurden im Zeitraum von Freitag bis Montag an einem Lastwagen, der auf einem Parkplatz in der Gustav-Stresemann-Straße abgestellt war, etwa 300 Liter Diesel von unbekannten Personen abgezapft. Zeugen, die in beiden Fällen Angaben zu möglichen Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)