Kinder in Riedheim kommen jetzt endlich sicher über die Kreisstraße

Plus Landkreis und Stadtverwaltung haben im Leipheimer Stadtteil Riedheim ihr Versprechen gehalten und eine sichere Querungshilfe über die Ortsdurchfahrt gebaut.

Minutenlang kann es im Leipheimer Stadtteil Riedheim in den Morgenstunden dauern, bis sich auf der Ortsdurchfahrt eine große Lücke im Verkehr bildet. Die Langenauer Straße ist als Kreisstraße GZ4 stark befahren. Darum war es seit vielen Jahren ein Wunsch der Bürger, dass in der Ortsmitte eine Querungshilfe gebaut wird. Jetzt ist sie fertig und das Leben im Ort um einiges sicherer geworden.