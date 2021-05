Mann filmt teilweise nacktes Pärchen am Weißinger See

Ein "Blind Date" am Weißinger See hatte unangenehme Folgen. Gegen den Unbekannten, der ein teilweise nacktes Pärchen filmte, wurde Anzeige erstattet.

Ein Pärchen hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr am Weißinger See bei Leipheim „oben ohne“ gesonnt. Ein Zeuge machte das Paar darauf aufmerksam, dass es von einem Unbekannten gefilmt worden war, währenddessen dieser eine Hand in seiner Hose gehabt habe.

Die Frau kam daraufhin zur Polizeiinspektion Günzburg und erstattete Anzeige gegen den unbekannten Täter. Sie sagte aus, dass sie sich mit einem sogenannten „Blind Date“ am See getroffen hatte - dabei war ihr ein Mann aufgefallen, der sie anstarrte.

Sie war demnach zu diesem Zeitpunkt ohne Oberteil, ihr Begleiter war nackt, aber meist mit einem Handtuch bedeckt. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte die Frau den Mann im Dickicht beobachten, sprach ihn an und drohte damit, die Polizei zu verständigen, berichten die Beamten. Erst durch Zeugen wurde sie dann auch noch auf die Filmaufnahmen aufmerksam gemacht. (AZ)

