Mann pinkelt in Leipheim vor einer Familie an den Gartenzaun

Ein Dreckbär der besonders rücksichtslosen Art bekommt es mit der Polizei zu tun. In Leipheim pinkelte er vor den Augen einer Familie an deren Gartenzaun und wurde dabei noch frech.

Ein ungebührendes Verhalten legte am Donnerstagabend ein 64-jähriger Mann in Leipheim an den Tag. Während eine Familie gerade am Esstisch saß, urinierte dieser ungeniert im Sichtbereich gegen einen Gartenzaun. Auf Ansprache, dass er dies bitte zu unterlassen hätte, reagierte er ungehalten – die Familie solle doch wegsehen, wenn sie der Anblick störe. Die uniformierte Polizeistreife traf den „Wildpinkler“ nicht mehr an. Die Pinkelei hat aber ein Nachspiel, denn die Beamten ermittelten seine Personalien. (AZ)