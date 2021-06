Polizei sucht in Leipheim eine Stunde nach achtjährigem Buben

Einen mächtigen Schrecken versetzt hat ein achtjähriger Bub seinen Eltern und der Oma in Leipheim. Er wollte kurz die Hausaufgaben holen und kam nicht zurück.

Schreckliche Ungewissheit hat eine Familie in Leipheim am Donnerstagnachmittag erlebt. Gegen 14.45 Uhr meldete laut Polizei eine besorgte Mutter ihren achtjährigen Sohn als vermisst. Der habe sich etwa eine Stunde vor der Mitteilung vom Haus seiner Oma in der Steingasse entfernt, um seine Hausaufgaben von zu Hause zu holen. Dann ist er aber nicht mehr zur Oma zurückgekommen.

Polizei leitet sofort umfangreiche Suche ein

Die Polizei reagierte schnell: Im Rahmen der sofort eingeleiteten, umfangreichen Suche mit fünf Polizeistreifen und zwei Diensthundeführern wurde der Achtjährige schließlich wohlbehalten beim Spielen in der Nähe seiner Wohnanschrift gefunden. Die Beamten brachten den Buben wohlbehalten zu seiner Mutter zurück. Die Feuerwehr Leipheim war auch schon für die großräumige Suche angefordert worden, musste dann aber glücklicherweise nicht mehr zum Einsatz kommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: