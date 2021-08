Randalierender Gast beleidigt in Leipheim Mitarbeiter und Polizeibeamte

Obwohl er Hausverbot in der Gaststätte in Leipheim hatte, führte sich ein Mann dort so auf, dass die Polizei gerufen wurde. Die Beamten mussten einiges aushalten.

Ein aggressiver, alkoholisierter männlicher Gast in einer Gaststätte in der Ulmer Straße in Leipheim rief am späten Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Am Telefon wurde der Polizeiinspektion Günzburg mitgeteilt, dass der Mann die Räumlichkeiten der Gaststätte trotz Aufforderung nicht verlassen will. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung hatte der Rowdy die Lokalität bereits verlassen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Gaststättenbesucher trotz eines bestehenden Hausverbotes die Gaststätte aufgesucht hatte. Dabei stieß er die Eingangstüre derart stark auf, dass die Verglasung der Türe teilweise zerbrochen war. Zudem hatte er wohl versucht, den Gastwirt zu schlagen.

Der Trunkenbold zeigt sich aggressiv und uneinsichtig

Im Rahmen einer Fahndung trafen die Beamten den Mann in einem Schnellimbiss in der Marktstraße an, als er dort die Mitarbeiter und Kunden anpöbelte und beleidigte. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen dem Mann nach der Feststellung seiner Personalien einen Platzverweis aus, da er auch in Gegenwart der Polizeibeamten seine Pöbeleien nicht unterließ. Das alles ignorierte der Trunkenbold und verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv. Letztlich fesselten die Polizisten den 56-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten und nahmen ihn in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf beleidigte der 56-Jährige mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den uneinsichtigen Grobian leiteten die Beamten ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruches, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ein. (AZ)