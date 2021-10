Rekord beim Bruterfolg der Kiebitze im Donaumoos

Was die Bodenbrüter brauchen und warum es ohne die Landwirte im Donaumoos nicht geht.

Das Schwäbische Donaumoos bei Günzburg ist einer von sieben Kernlebensräumen für Wiesenbrüter in Schwaben. Im Rahmen des Biodiversitätsprojekts „Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement“ optimiert dort die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge) Bruthabitate für den Kiebitz, schützt Gelege und zählt die Jungvögel. Zusammen mit den Landwirten werden Schutzmaßnahmen organisiert und umgesetzt.

In der diesjährigen Brutsaison wurden mit 62 Brutpaaren mehr als doppelt so viele Paare kartiert wie im Vorjahr. 54 Gelege konnten ausfindig gemacht werden, 32 Gelege wurden intensiv betreut, denen wiederum 55 flugfähige Jungvögel zugeordnet werden können. Dies bedeutet einen von 1,71 überlebenden Küken pro Brutpaar. Im vergangenen Jahr hatte der Bruterfolg mit 0,72 bereits eine Bestmarke erreicht, die jetzt noch mehr als verdoppelt worden ist.

Das liegt laut Raphael Rehm von der Arge Donaumoos zum einen an dem großen Engagement und der Mithilfe von 14 Landwirten im Projektgebiet. Denn 80 Prozent der Kiebitz-Bruten fanden auf Ackerflächen statt. Bei knapp der Hälfte aller Gelege wurde ein sogenanntes „Bewirtschaftungsfenster“ vereinbart, wo die Landwirte den Nestbereich bei der Bearbeitung aussparen, um die Nester zu schützen.

Sieben Hektar Ackerfläche wurden aus der Nutzung genommen

Zusätzlich wurden in den Brut-Hotspots rund sieben Hektar Ackerfläche als sogenanntes „Kiebitzfenster“ komplett aus der Nutzung genommen. Davon profitieren auch viele andere Wiesen- und Offenlandbrüter, wie Feldlerche und Grauammer. Für diese speziellen Bewirtschaftungsmaßnahmen bekommen die Landwirte einen finanziellen Ausgleich aus Naturschutzgeldern.

„Seit 2015 läuft dieses Biodiversitätsprojekt und hat sich in den vergangenen Jahren recht positiv für den Kiebitz entwickelt“, sagt Raphael Rehm. Der Ornithologe kennt das Brutgeschehen im Leipheimer und Gundelfinger Moos sehr genau. Bis in die 90er Jahre hat der Bestand beim Kiebitz im Raum Günzburg und Gundelfingen stark abgenommen. Seit dem Projektstart 2015 kann laut Rehm wieder eine leicht ansteigende Tendenz verzeichnet werden.

Außerdem bot die diesjährige Nässe optimale Bedingungen für das Brutgeschehen. Bis in den Juli hin-ein fielen in dem Gebiet bei kühlen Temperaturen regelmäßig große Mengen an Niederschlägen. Die Pegelstände des Grundwassers erreichten seltene Hochstände und im Schwäbischen Donaumoos füllte sich die Landschaft mit großen Wasserflächen. Der Mais wurde später ausgesät, in den überschwemmten Bereichen wuchs die Vegetation nur spärlich und auf den Weideflächen bildeten sich viele Offenstellen auf den durchweichten Böden. Davon profitierten die Kiebitze, die im offenen, flachen und vor allem feuchten Grünland zu Hause sind.

Nassstellen sind für den Bruterfolg von Kiebitzen wichtig

Wasserstellen bieten wichtige Nahrungshabitate, wo Bodenorganismen und Insekten gut zu erreichen sind. Gerade für den Bruterfolg sind solche Nassstellen wichtig, denn beim Kiebitz werden die Küken nicht von den Altvögeln gefüttert, sondern sie müssen sofort selbstständig nach Nahrung suchen. Außerdem bieten hohe Wasserstände natürlichen Schutz vor Beutegreifern wie dem Rotfuchs. Bei anhaltender Nässe leben nämlich nur wenige Mäuse im Boden, welche den Allesfresser sonst auf die Fläche locken.

Früher war der Kiebitz überall auf Feldern und Wiesen im Donautal anzutreffen. Heute ist er vielerorts verschwunden oder vom Aussterben bedroht. Viele Wiesen und Weiden wurden trockengelegt, häufiger bearbeitet oder zu Äckern umgebrochen, sodass Kiebitze immer weniger geeignete Brutplätze finden. Der Nahrungsmangel gilt laut Rehm als weiteres Problem. Beispielsweise wirken Maisäcker zu Beginn der Brutsaison wegen dem geringen Bedeckungsgrad zwar attraktiv, lassen aber mangels Nahrung und Deckung später kaum Bruterfolge zu. (AZ)