Suchaktion nach geistig behinderter Frau in Leipheim endet glücklich

Ein Hubschrauber und Streifenwagen der Polizei suchen am Freitagabend in Leipheim nach einer möglicherweise entführten Frau. Ein Tatverdächtiger meldet sich.

Stundenlang kreist am Freitagabend ein Polizeihubschrauber über Leipheim, am Boden sind Beamte verschiedener Dienststellen mit insgesamt neun Streifenwagen im Einsatz, um eine möglicherweise entführte Frau und zwei tatverdächtige Männer zu suchen.

Erst am Montagnachmittag gibt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten aus ermittlungstaktischen Gründen Auskunft darüber, was sich an diesem Abend in Leipheim zugetragen hat. Gegen 20 Uhr rief demnach eine Zeugin bei der Polizei an, dass ihre 19-jährige, geistig behinderte Verwandte zu zwei Männern in ein Auto gestiegen sei. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen bringen gegen 20.50 Uhr den ersten Erfolg: Auf der Donaubrücke wird die 19-Jährige alleine von Beamten gefunden. Die Frau sagt den Einsatzkräften, dass sie unsittlich angefasst worden sei, und kann eine Täterbeschreibung geben. Die Beamten fokussieren in den Abendstunden ihre Suche nach einem möglichen Täter, können diesen aber nicht ermitteln.

Suche nach Frau in Leipheim: Mann stellt sich der Polizei

Gegen 3 Uhr nachts kommt ein 26-jähriger Mann aus eigenen Stücken zur Polizeiinspektion Günzburg und macht Angaben zum Sachverhalt. Er wird als Tatverdächtiger geführt und kann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Die Erstermittlungen führt in der Nacht der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen. Die weiteren Ermittlungen liegen beim zuständigen Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: