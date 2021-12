Polizei findet illegale Glücksspielautomaten in Gaststätten in Leipheim und Thannhausen

Mehrere Geldspielautomaten und zwei Pokertische stellten Polizeibeamte bei Durchsuchungen wegen illegalen Glücksspiels in Leipheim und Thannhausen sicher.

Aufgrund Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm beantragte die Staatsanwaltschaft Memmingen am Dienstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des „illegalen Glückspiels“. Bei den Durchsuchungsobjekten in Leipheim und Thannhausen handelte es sich um Gaststätten und ehemalige Gasträume. Derzeit besteht ein Tatverdacht gegen eine 40-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 46 und 53 Jahren. Die Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm stellten mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in den Objekten insgesamt acht illegal betriebene Geldspielautomaten und einen Koffer mit Jetons sicher.

Pokertische in Nebenräumen von Gaststätten in Leipheim und Thannhausen

An den Örtlichkeiten stellten die Ermittler auch zwei Pokertische fest. Die relevanten Automaten befanden sich nicht in den regulären Gasträumen der Gaststätten, sondern in Nebenräumen. Zum Abtransport der Geldspielautomaten unterstützte die Bereitschaftspolizei Dachau mit einem Lastwagen. Die Ermittlungen zum Betrieb der Automaten und dem Umfeld der illegalen Glücksspielaktivitäten dauern an. (AZ)