Leipheim

17:00 Uhr

Wie das Leipheimer Moor ökologisch sinnvoller genutzt werden kann

Plus Die Arge Donaumoos hat am Wochenende Feldtage für Landwirte und Interessierte im Donauried angeboten. Was sich mit und im Leipheimer Moor verwirklichen lässt.

Von Claudia Jahn

„Nur nasse Moore sind große CO 2 –Speicher und Wasser-rückhalteraum bei Starkregen, haben eine Filterfunktion bei der Grundwasserneubildung und sind ein Hort der Artenvielfalt.“ So heißt es in der Einladung der Arge Donaumoos, die am Wochenende zusammen mit verschiedenen Partnern Feldtage zum Thema Paludikulturen veranstaltete. Das Ziel dieser intensiv vorbereiteten und aufwendig gestalteten Ausstellung war es, den Nutzern der landwirtschaftlichen Flächen im Donaumoos praxisnahe und auch wirtschaftlich sinnvolle Alternativen aufzuzeigen, die Böden in ihren ursprünglich feuchten Zustand zurückzuführen. Die beste Überzeugungsarbeit könne geleistet werden, wenn neben den ökologischen Aspekten auch ökonomische Vorteile angeboten und Wege aufgezeigt werden, die sich realistisch umsetzen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .