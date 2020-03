17:30 Uhr

Leipheims Freie Wähler lösen sich auf

Zuletzt waren beim Leipheimer Ortsverein nur noch sieben Mitglieder aktiv.

Von Heike Schreiber

Die Freien Wähler Leipheim (FWL) haben beschlossen, den eingetragenen Ortsverein aufzulösen. Das wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung entschieden. Die Gruppierung tritt damit auch nicht mehr bei den Kommunalwahlen am 15. März an.

Dieser Schritt, der für andere drastisch klingt, kam für Alexander Besdetko , Zweiter Vorsitzender und einziger Vertreter der Freien Wähler im Stadtrat, „keineswegs überraschend“. Wie er auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sei bereits vor der Kommunalwahl vor sechs Jahren über eine Auflösung debattiert worden. Die Mitgliederzahlen seien in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken, aktuell sind es nur noch sieben aktive Mitglieder.

Nur noch ein Mitglied der Freien Wähler ist im Stadtrat vertreten

Die Glanzzeiten der Freien Wähler seien längst vorbei. Nach den Kommunalwahlen 1952 waren vier von zehn Stadträten und der erste Bürgermeister Hermann Groß Mitglieder der Freien Wähler. Nach den Wahlen 1956 gab es sogar sieben Stadträte vom damaligen „Freien Wähler-Block“. Ab 1972 waren es dann sechs Stadträte. Im Laufe der folgenden Legislaturperioden waren viermal vier Stadträte der Freien Wähler im Amt, danach reduzierte sich die Anzahl mehr und mehr. Heute ist mit Alexander Besdetko nur noch ein Freier Wähler im Stadtrat vertreten. Er war 2017 auf den langjährigen Stadtrat Erich Broy nach dessen Rücktritt gefolgt.

Besdetko gab zu, dass man es versäumt habe, rechtzeitig Nachwuchs anzuwerben: „Wir haben es nicht geschafft, die Menschen zu motivieren.“ Jetzt sei eine gewisse Überalterung eingetreten, viele Mitglieder seien verstorben. Die verbliebenen hätten wegen ihres Berufs und diverser anderer ehrenamtlicher Aufgaben keine Zeit mehr, sich für die Gruppierung einzusetzen. „Es hätte keinen Sinn gehabt weiterzumachen. Wir ziehen die Notbremse“, so Besdetko.

Zweiter Vorsitzender Alexander Besdetko ist gesundheitlich angeschlagen

Er selbst sei gesundheitlich so angeschlagen, dass er sein Amt nicht mehr so ausfüllen könne, wie er es sich vorstelle. Deshalb werde er der Kommunalpolitik den Rücken kehren und auf keiner anderen Liste antreten. An den Sitzungen in der verbleibenden Legislaturperiode werde er selbstverständlich noch teilnehmen. Danach brauche er Abstand und eine Pause, denn er habe die traurige Aufgabe, die Liquidation des Vereins durchzuziehen. Entsprechend der Satzung musste ein Liquidator und eine Stellvertreterin ( Corina Werner ) gewählt werden, die den Verein im juristischen Sinne abwickeln müssen.

Laut Gesetz bleibt eine Frist von zwölf Monaten, in der die Liquidation abgeschlossen sein soll. Diese Zeit wolle man auch ausnutzen und den Verein nicht Knall auf Fall auflösen. Das restliche Vereinsvermögen soll der Stadt Leipheim übergeben werden, mit der Auflage, es für eine soziale Einrichtung der Stadt einzusetzen.

Freie Wähler sind offen für einen Neuanfang

Sollte sich in diesen Monaten jemand bereit erklären, den Verein wieder aufleben zu lassen, bestehe dazu jederzeit die Möglichkeit. Besdetko und die verbliebenen Freien Wähler haben noch die Hoffnung, dass es vielleicht in den kommenden Jahren wieder einmal motivierte kommunalpolitisch interessierte Bürger geben wird, die einen Verein „ Freie Wähler Leipheim “ aus der Taufe heben. „Wir sind offen für einen Neuanfang, in sechs Jahren sehen wir weiter.“

Themen folgen