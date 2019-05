vor 48 Min.

Leistungsschau in Ichenhausen zieht über 10000 Besucher an

Weder Messe-Aussteller noch Besucher lassen sich in Ichenhausen vom durchwachsenen Wetter abschrecken.

Von Peter Wieser

Ohne die Leistungsschau würde in Ichenhausen etwas fehlen. Das war schon am Freitag immer wieder zu hören. Am Samstag und Sonntag bestätigte sich dies erneut: Trotz Regen und Kälte waren an diesen beiden Tagen Tausende von Besuchern zur „i 19“ gekommen, um sich von der Leistungsfähigkeit der heimischen Unternehmen zu überzeugen. Handwerk, Dienstleistung, aber auch Neuheiten und vor allem das persönliche Gespräch standen im Mittelpunkt.

„Das Konzept passt. Es ist alles aus der Region da“, lobte ein Ehepaar aus Kissendorf, das sich am Samstag speziell zu dem Thema Balkongeländer informierte. Von Fotovoltaik und Stromspeichersystemen, Fenster und Türen, über Forst- und Gartentechnik bis hin zu edlem Schmuck war alles vorhanden. „Nette Gespräche mit den Kunden und sich informieren, was es auf dem Markt gibt“, nannte es Hubert Krausenböck von earhelp Hörgeräte aus Ichenhausen. Alexander Stempfle von Elektro Stempfle aus Ichenhausen zeigte sich bereits im Hinblick auf den ersten Tag zufrieden: „So viele Besucher waren an einem Freitag noch nie da.“

Zu den Ausstellern zählte auch die Günzburger Zeitung

Nicht ganz so viel Glück hatten die Teilnehmer der Leistungsschau auf dem Freigelände, als am Samstag ab Mittag der Regen einsetzte und sich vieles in die Hallen verlagerte. Dafür herrschte dort umso mehr Gedränge. Zu den 114 Ausstellern zählte auch die Günzburger Zeitung, an deren Stand man in einem Spiel seine Reaktion testen konnte. Ins Gespräch mit den Lesern kamen am Nachmittag Andrea Jergon und Till Hofmann, die sich einige Anregungen aufnotierten.

Auch die Stände mit Wein, Käse und Tortellini der Freunde aus dem italienischen Valeggio waren wieder dicht belagert. „Die Leute kommen trotz des Regens“, sah es Steinmetz- und Bildhauermeister Robert Wiedenmann gelassen, auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt der Zulauf an seinem Stand im Freien in Grenzen hielt. Zumindest waren die Vorführungen der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes und der Auftritt der Goislschnalzer Ichenhausen zuvor noch trocken verlaufen. Wenn auch kalt, zeigte sich der Sonntag angenehmer und die Besucher strömten erneut zum Ausstellungsgelände.

Bürgermeister Robert Strobel zieht eine positive Bilanz

„Die Leistungsschau ist ein richtiges Highlight“, zog Bürgermeister Robert Strobel am Stand der Stadt Resümee. Die Organisation durch die Wirtschaftsvereinigung funktioniere hervorragend, die Unternehmen aus Ichenhausen und Umgebung seien präsent. „Heimelig, kurze Wege und sehr viel geboten“, nannte es Franz E. Zenker, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung, der besonders die Mitarbeit der beteiligten Vereine hervorhob. „Wir wären nicht so erfolgreich, wenn nicht alle so zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen würden.“ Etwa 8500 Besucher seien es bis zum Samstagabend gewesen. Zusammen mit dem Sonntag habe man die 10000 weit überschritten.

