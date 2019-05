vor 42 Min.

Lernen, wie Musik geht

Ein „musikalisches Frühlingserwachen“ im Großaufgebot beim Konzert Junger Talente in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen.

Junge Talente aus Musikschulen des Landkreises treffen sich zum musikalischen Frühlingserwachen

Von Helmut Kircher

Es ist eine Mammutveranstaltung im Kleinen, die ihr klangliches Spektrum zur Schau stellt. Allein schon, was die Komplexität ihres Programmes betrifft: 23 Schüler aus drei Musikschulen spielen auf ebenso vielen Instrumenten 15 Werke von 16 Komponisten. In 90 Minuten. „Besondere musikalische Farbtupfer“ verspricht Organisator Hermann Schwarz einem voll besetzten Saal der ehemaligen Synagoge. „Frisches, frohes Musizieren“ von Nachwuchstalenten, die sich der Motivation einer gemeinsamen Wellenlänge verschrieben haben: Lernen, wie Musik geht.

Vier Lehrer als hilfreiche Klavier-Begleitung bilden den nötigen Halt bei nicht ausbleibender Nervosität und nagendem Lampenfieber – auch die Schulleiter Hermann Schwarz (Ichenhausen), Klaus Schlander (VG Offingen) und Jürgen Gleixner (Günzburg) helfen mit. Die Jüngsten im Altersschema von etwa zwölf bis 18 Jahren schreiten mutig voran. Max Berger (VG Offingen) verleiht seiner Trompete mit bläserisch flexiblem Gefühl eine erstaunlich saubere Tongebung. Das Gitarrentrio (Simon Musselmann, Aron Berchtold, Matthieu Winckel) lässt mit spielerischer Routine die Finger auf den Saiten tanzen. Der 17-jährige Lukas Grimm spielt alle Finessen posaunistischer Beweglichkeit aus, beweist mit einem Concertino seine souverän gestalterische Fähigkeit. Nicht weniger Antonia Kreis, die ihren Part auswendig abliefert, mit Griegs umfangreicher Troldhaugen-Hochzeit ein vielfarbiges Ausdrucksspektrum auf die Pianotasten legt, oder, mit „Back to the walz“-Swing, Marino Weiser, 18-jähriger virtuoser Saxofon-Drive-Jazzer und rhythmusgeladener Vorzeigebläser der Offinger Big Band.

Die Musikschule Günzburg ist vertreten mit Thalia-Lan Winter, die auf der Geige, ebenfalls auswendig, couragiert und mit viel Melodie-Intensität, Vivaldi-belebte Leichtigkeit demonstriert. Mit dabei ihr Bruder Ryan-Kim, ein expressiver Percussionist, der alles trommelbare Inventar in Stimmung und Schwingung versetzt. Und nicht zuletzt Samira-Fay und ihr exzellent selbst auf dem Klavier begleiteter Pop-Schmuse-Song „Don’t stop believin’“. Mit Pep in den Genen und ungarischem Geigenblut in den Adern lässt János Vitéz Bendegu’z Balog seine Violine weinen und mit sanglichem Pusztaschmelz fernheimatliche Emotionen erblühen, setzt Leon Werner mit Posaune und Klavier/Bassgitarre-Begleitung einen finalen Farbtupfer melancholisch-nachdenklicher Bandbreite.

Die größte Teilnehmerzahl bei diesem Konzert stellt Gastgeber Ichenhausen. Spielerisch geläufige Klarinetteneleganz legt Rojin Savasci vor; schmusig weichgespülten Serenadensound Marc Wieberneit auf dem Horn. Und Jessica Schober liefert einen blitzsauberen Rachmaninow, den sie, pulsierend und ausgewogen, lustvoll ausspielt. Konzertante Qualität, gepaart mit Prägnanz und ausbalancierter Spiellust, präsentiert das Gitarrenensemble (Anna Koch, Maike Ruby, Lukas Dirr, Arianit Mucaj, Dieter Ludwig, Matthias Gepperth, Patrick Schmalz) mit Claude Debussys berühmtem „Golliwog’s Cakewalk“. Und mit Johannes Guserles sicherer Tongebung auf verzierungsreich strahlender Trompete, mischt sich Tamara Wedgwoods „Tequila Sunrise“ ein Aroma lyrisch-subtiler Empfindung bei.

Lohn der Angst: Berechtigt begeisterter Beifall für ein Gesamtbild jugendlich innovativen Engagements, bestrebt, den Zeiten digitalen Höhenflugs einen notwendigen Kontrapunkt musischer Aktivität beizumischen.

