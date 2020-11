vor 18 Min.

Lockdown geht den Fitnessstudios im Kreis Günzburg an die Substanz

Verwaist sind nicht nur die Trainingsgeräte im Studio von Kurt Klein in Günzburg, die ganze Branche hat wegen des zweiten Lockdowns seit dem 2. November geschlossen.

Plus Was Betreiber von Fitnessstudios im Kreis Günzburg zum zweiten Corona-Lockdown sagen. Wie sie darauf bereits reagiert haben und was noch ansteht.

Von Sandra Kraus

Es sind schlichte sechs Worte, die eine ganze Branche zum zweiten Mal in eine Zwangspause schicken. „Der Betrieb von Fitnessstudios ist untersagt“, steht im Paragraph 10, Absatz 4 der achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 2. November in Kraft getreten ist und bis zum 30. November gilt. Kurt Klein, Inhaber des Easy’s Fitnessclub Günzburg und seit fast 40 Jahren im Fitnessbereich tätig, kann es nicht verstehen: „Wir haben alle Auflagen und das Hygienekonzept erfüllt, keiner hat hier Corona bekommen. Jetzt müssen wir schließen. Das ist unverständlich, dass man so etwas macht.“ Wie geht es jetzt weiter?

Viele Fitnessstudios verzichten auf Beitragszahlungen im November

Klein, den im Studio alle nur Easy nennen, hat am Wochenende vor dem Lockdown Kleingeräte wie Hanteln, Kurzhanteln, Gewichtsscheiben oder Trainingsbänke an die Mitglieder ausgeliehen. „Dann kann ich wenigstens daheim trainieren“, meint ein junger Mann, als er die Ausleihe für Hantelscheiben unterschreibt.

Mitglieder können aber auch wie im Frühjahr das Online-Angebot nutzen und sich den Fitnessclub ganz einfach nach Hause holen. Auf der Website werden die Mitglieder nicht nur über die Schließung informiert, sondern auch darüber, dass auf die Beitragsabbuchung für den Monat November verzichtet wird. „Wichtig ist es jetzt die Mitglieder zu halten, wir sind doch eine große Familie“, erklärt Klein. Er bedankt sich auch ausdrücklich bei seinen Mitgliedern, dass sie ihn unterstützten, und beim Vermieter, mit dem es keine Probleme gebe.

Fitnessstudios im Kreis Günzburg sind in Sorge, dass der Lockdown verlängert wird

Während des Lockdowns im Frühjahr hätten einige Mitglieder auf die Rückzahlung der Beiträge freiwillig verzichtet. Aber Klein hat Verständnis für die, die kündigen. Im Blick hat er auch sein Trainerteam, das er im Frühjahrs-Lockdown weiterbezahlt habe. In Bayern hat die Schließung erst am 8. Juni geendet. Und nicht einmal fünf Monate später ist es wieder soweit.

Jetzt stünden mit den Trainern Gespräche wegen eines Lohnverzichts im Raum, abhängig davon, ob die außerordentliche Wirtschaftshilfe, die Bund und Länder versprochen haben, auch tatsächlich ankommt. Klein treibt die Sorge um, dass der Lockdown bis Weihnachten verlängert werden könnte. Trotz aller Einsicht in die Maßnahmen steht für ihn fest: „Bewegung tut gut. Das sehe ich an meinen Mitgliedern, die 14 bis 99 Jahre alt sind. Kann es nicht sein, dass Sport irgendwie gut ist im Kampf gegen Covid? Und wir müssen zusperren?“

Fitness-Club-Inhaber: "Wir bekommen mit dem Vorschlaghammer eins aufs Dach"

Statt pauschal den Sport- und Freizeitbereich lahmzulegen und den Mittelstand vielleicht ganz kaputt zu machen, würde sich Klein wünschen, dass genauer hingeschaut werde, vielleicht Vergleiche zur Grippe-Epidemie im Winter 2016/17 gezogen würden, oder besonders Schützenswerte mit einer bestimmten Gesichtsmaske ähnlich den Abc-Schützen mit ihren orangen Mützen mehr Schutz und Abstand einfordern könnten und ihn auch bekämen.

Hart trifft die angeordnete Zwangsschließung auch den Impuls-Fitness-Club in Thannhausen. Inhaber Tobias Lutz sagt: „Ich habe kein so gutes Gefühl, wie es mit uns weitergehen soll. Wir haben im ersten Lockdown und danach alles umgebaut, und jetzt bekommen wir quasi mit dem Vorschlaghammer eins aufs Dach! Die Freizeitbranche steht gerade unter einem ganz schlechten Stern – im Gegensatz zu manchen Handwerkern. Da sagen welche ’Corona, was ist das’, und haben volle Auftragsbücher.“ Einmal zusperren zu müssen und mit den Mitgliedern abzusprechen, wie der Ausfall kompensiert werden könne, das gehe ja gerade noch. Aber ein zweites Mal?

Jetzt geht es den Fitntessstudios im Kreis Günzburg an die Substanz

Seit Kurzem ist das Trainer-Team in Kurzarbeit, denn im Gegensatz zum ersten Lockdown gebe es jetzt nichts mehr zu renovieren, alles ist erledigt. Lutz gibt offen zu: „Das geht jetzt an die Substanz: kräftemäßig, nervlich, finanziell. Wir leben generell vom Winter und ich kann jetzt keine Kunden in den Club lassen. Wieder müssen wir überlegen, wie wir das mit den Abos machen.“

Einmal hätte man den Mitgliedern ja noch vermitteln können, dass die Zeit, in der nicht trainiert werden könne, an das Ende der Vertragslaufzeit gehängt werde. „Aber jetzt schon wieder?“ In den Lockdown im Frühjahr sei man nach einem guten Winter mit einem finanziellen Polster gegangen, war motiviert von einem „Das-packen-wir“-Gedanken. Jetzt habe man eine elfwöchigen Schließung hinter sich, fünf Monate mit einem strengen Hygienekonzept hinbekommen und stehe vor der zweiten Zwangspause. „Wir wissen nicht, wie es ausgeht“, sagt Lutz ernüchtert.

