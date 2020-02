09:15 Uhr

Mann will am Bahnhof einem Polizisten die Waffe entreißen

Die Beamten überprüften jemanden, als ein anderer auf sie zustürmte. Der Mann wurde festgenommen. Auf dem Weg zum Ermittlungsrichter konnte er zunächst fliehen.

Am Montagmorgen ist gegen 10.30 Uhr eine uniformierte Polizeistreife am Bahnhof Günzburg im Einsatz gewesen, nachdem die Beamten wegen eines Hausfriedensbruchs verständigt worden waren. Im Rahmen dieses Einsatzes stellten die beiden Polizisten die Identität eines Tatverdächtigen fest.

Dabei kam plötzlich ein unbeteiligter 22-Jähriger von hinten auf einen der Beamten zugerannt und griff an dessen Schusswaffe. Durch massives Reißen an der Pistole versuchte der Mann, diese aus dem Holster zu ziehen. Nur durch konsequente Gewaltanwendung gegen den eritreischen Mann gelang es den Polizeibeamten, dessen Griff zu lösen und ihn auf dem Boden zu fesseln.

Beim Aussteigen kann der Mann fliehen

Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden 26- und 27-jährigen Polizeibeamten leicht verletzt. Der Tatverdächtige, der zuletzt im Landkreis Günzburg wohnte, wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Im Anschluss übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Hierbei gelang es ihm zu flüchten, obwohl er gefesselt war. Wie das Präsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, seien die Türen des Fahrzeugs von innen verschlossen gewesen, der Mann sei beim Aussteigen geflohen. Er war demnach nicht an den Füßen gefesselt, was aber auch nur in speziellen Fällen gemacht werde.

Polizei fahndet mit Großaufgebot nach dem Flüchtigen

Die Polizei Memmingen leitete sofort eine groß angelegte Fahndung im Stadtgebiet ein. Unterstützt wurden die Beamten durch Kräfte anderer Dienststellen und der Bereitschaftspolizei, die sich wegen eines anderen Einsatzes im Allgäu befanden. Die Fahndung führte rasch zum Erfolg: Der Geflohene konnte schließlich widerstandslos festgenommen werden, er habe sich selbst gestellt.

Nach der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter erließ dieser gegen den Eritreer einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Raubes und Körperverletzung. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den Gründen für seine Tat äußerte sich der Mann nicht, schreibt die Polizei in ihrer Meldung. Wie ein Sprecher des Präsidiums sagt, werde intern geklärt, wie der Mann fliehen konnte. (zg, cki)

