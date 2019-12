12:00 Uhr

Matthias Kiermasz soll Bürgermeister bleiben

Matthias Kiermasz (links) ist im Gasthaus Seitz in Ried als Bürgermeisterkandidat nominiert worden.

Die Interessengemeinschaft Einheitsliste hat ihn für das Amt in Kammeltal nominiert.

Die Interessengemeinschaft Einheitsliste Oberes Kammeltal Behlingen, Ried, Egenhofen, Unterrohr hat im gut besuchten Gasthaus Seitz in Ried ihre Kandidaten für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 nominiert. Das langjährige Ratsmitglied Max Schmid tritt nicht mehr an.

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis für die Kandidatenliste:

1. Fabian Brosch (Entwicklungsingenieur), 2. Maria Spengler (Diplom-Agraringenieurin Universität), 3. Jürgen Kornelli (Heizungs- und Lüftungsbaumeister, Gemeinderat), 4. Julia Göggelmann (Landwirtin), 5. Achim Saur (Maschinenbauingenieur) 6. Franziska Deisenhofer, (Staatsanwältin, Kreisrätin), 7. Christian Miller (Gas- und Wasserinstallateurmeister, Gemeinderat), 8. Markus Schmid (Erzieher), 9. Karl Seitz (Landwirt, Gemeinderat), 10. Wolfgang Buckel (Verwaltungsfachwirt), 11. Dominik Waimer (Elektroniker für Betriebstechnik) 12. Annika Thoma (Disponentin), 13. Ralf Bärreiter (Diplom-Ingenieur Produktionstechnik), 14. Johannes Rieß (Diplom-Wirtschaftsingenieur FH), 15. Stefan Micheler (Metallbauer), 16. Wolfgang Reichle (Werkzeugmacher). Ersatzkandidat ist Thomas Fochler (Applikationsingenieur).

Kammeltals Bürgermeister Matthias Kiermasz, der ebenfalls als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde, gab einen kurzen Rückblick über die verwirklichten und die nicht umgesetzten Projekte seiner Amtszeit. Ebenso wagte er einen Ausblick auf die Planungen der nächsten sechs Jahre. Ein großes Vorhaben wird dabei voraussichtlich das Gemeindezentrum für Behlingen-Ried werden, heißt es in der Mitteilung. (zg)

