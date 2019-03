vor 23 Min.

Medaillenflut für die Leipheimer

35 Titel auf nordschwäbischer Ebene. Ein Super-Talent knackt einen Uralt-Vereinsrekord, ein anderes eine legendäre Schallmauer.

Mit einer bisher noch nicht da gewesenen Teamstärke von 30 Aktiven hat die SSG Günzburg Leipheim an der nordschwäbischen Meisterschaft der Schwimmer in Augsburg-Haunstetten teilgenommen. Nach starken Leistungen und unzähligen neuen Bestzeiten ergoss sich ein wahrer Medaillenregen über die Akteure. Mit 35 ersten, 20 zweiten und 18 dritten Plätzen verdoppelten die SSG-Sportler die Zahl der Medaillen gegenüber dem Vorjahr. Am Ende stand Platz zwei im Medaillenspiegel; 14 Vereine waren am Start gewesen.

Zehn Aktive ganz oben auf dem Treppchen

Mit Magdalena und Johannes König, David, Jakob und Noah Lerch, Lorena Weissenseel, Jonas Häufele, David Veh, Kim Untersehr und Pascal Nöß schwammen sich gleich zehn Aktive ganz nach oben auf das Siegertreppchen. Erfreulich für das Trainerteam war zudem, dass sich mit Annika Martinkat, Dorothea König, Janina Häufele, Paulina Jackstädt, Leyna Gerstlauer, Bruno Ricijas, Elisabeth Möllers und Marten Jäger weitere acht SSG-Schwimmer auf dem Siegertreppchen wiederfanden. Garniert wurden die Erfolge einiger Schwimmer mit der Qualifikation für die schwäbischen Titelkämpfe, die im Mai stattfinden.

Einmal mehr setzte Noah Lerch einen besonderen Glanzpunkt. Nachdem er im Februar seinen ersten Vereinsrekord über 200 Meter Lagen aufgestellt hatte, schlug er bei dieser Meisterschaft erneut zu. In einem sehr schnellen Rennen knackte er den seit 1998 bestehenden Vereinsrekord über 200 Meter Rücken. Lerch verbesserte diesen um 1,2 Sekunden auf nun 2:14,89 Minuten.

Johannes König siegt in 58,92 Sekunden

Für eine Premiere sorgte Johannes König. In einem bärenstarken Rennen über 100 Meter Freistil gelang es ihm erstmalig, die legendäre Schallmauer von einer Minute zu durchbrechen. Er schlug nach 58,92 Sekunden als Erster seines Jahrgangs an. (zg)

