Mehr Platz für die Kinder

Erweiterung in Burtenbach

Der Platz im Burtenbacher Kindergarten ist ziemlich knapp geworden. Deshalb musste sogar schon eine Notgruppe in der Turnhalle des Gebäudes eingerichtet werden. Das soll sich aber ändern. Dank eines Erweiterungsbaus bekommt der Nachwuchs in Burtenbach mehr Krippenplätze und einen Hort. Der Vorentwurf des Günzburger Architekten Martin Brenner hat im Marktrat ein positives Echo erhalten.

„Ein toller Entwurf mit vielen Details, die Sinn machen“, reagierte Bürgermeister Roland Kempfle auf die Präsentation der Kindergarten-Pläne. Nach einem Informationsaustausch mit dem Günzburger Landratsamt war klar, dass eine Erweiterung notwendig ist, da die Gemeinde eine hohe Anmeldequote verzeichne. Bisher reichten die Plätze dank einer Not-Krippengruppe in der Turnhalle aus. Doch künftig werden drei Krippen-Gruppen mit dann 36 Plätzen benötigt, informierte der Rathauschef den Marktrat am Montagabend.

Die Zahl der Kindergarten-Regelgruppen wird um eine von bisher drei auf vier erhöht. Darüber hinaus rechnet Kempfle mit zusätzlichem Bedarf an Ganztagesbetreuungsmöglichkeiten für Schulkinder. Für alle diese Anforderungen hat Architekt Brenner einen „Plan mit heißer Nadel gestrickt“, sagte der Bürgermeister, der erst am Vorabend per Mail bei ihm eingegangen sei.

Das Konzept enthält einen Erweiterungsbau auf einem Teil des Nachbargrundstücks, dessen Kauf durch die Marktgemeinde kurz vor dem Abschluss steht. In diesem Gebäude werden im Erdgeschoss Kindergarten und im Obergeschoss Personal, Elternbereich und Gymnastikplätze entstehen. Bei der Kombination von Krippe und Kindergarten sollten die Bereiche in eigene Trakten aufgeteilt werden, riet der Architekt, etwa um Speiseräume wegen unterschiedlicher Essenszeiten zu „entzerren“. Ein barrierefreier Zugang und zusätzliche Stellflächen ergänzen das Konzept.

Bei der Frage nach den Kosten für die Kindergarten-Erweiterung ließ der Planer ebenso konkrete Zahlen noch offen wie bei der Kubatur des Projekts, weil konkrete Angaben in diesem Stadium viel zu unseriös seien. Es dürfte aber eine Investition in Millionenhöhe werden, kündigte Bürgermeister Kempfle an. Den Großteil werde trotz staatlicher Zuschüsse der Markt tragen. Er sieht aber in dem Projekt ein „ganz tolles Zukunftsangebot für Eltern und Kinder“. Der Einbau eines Aufzugs zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Gebäude, den Freie-Wähler-Rätin Christina Scherer ansprach, sei schon wegen des hohen Wartungsaufwands wenig sinnvoll, so der Planer. Der Marktrat befürwortete die Weiterentwicklung des Projektes einstimmig. Der Bauantrag könnte noch Anfang 2020 zur Genehmigung eingereicht werden, hofft Kempfle. (wk)

