vor 53 Min.

Mit 95 ist sie immer noch fit

Marianne Schöler aus Burtenbach feierte im Schertlin-Haus

Marianne Schöler lacht übers ganze Gesicht: „Ich bin überzeugte Junggesellin“, sprudelt es aus ihr heraus. Offensichtlich war es für die Burtenbacherin kein Nachteil, nie verheiratet gewesen zu sein. Sie kann auf ein sehr langes Leben zurückblicken, denn jetzt wurde sie 95 Jahre alt.

Die Jubilarin stammt aus dem Sudetenland, der heutigen Republik Tschechien, wo sie am 8. Februar 1925 geboren wurde. 20 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in ihrem Heimatort Reichenberg, heute Liberec, dann wurden die Eltern und sie mit ihrer jüngeren Schwester durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs vertrieben. So kam Marianne Schöler über Umwege nach Bayerisch-Schwaben und fand in Burtenbach ihre zweite Heimat.

In Reichenbach hatte die Jubilarin nach der Schule eine Sekretärinnen-Ausbildung absolviert und arbeitete damals beim Landesbauernführer des NS-Regimes. Aus dieser Zeit stammt eine Beurteilung der damals 20-Jährigen: „Sie konnte auf der Maschine so schnell schreiben, wie man kaum gucken konnte.“ Ganz offensichtlich hat sich die Jubilarin diese Quirligkeit bis ins hohe Alter bewahrt, wirkt sie doch selbst mit 95 noch äußerst gut aufgelegt und fit.

Mit dem Rolli bewegt sich Marianne Köhler flott durch die Gänge des Schertlin-Hauses der Rummelsberger Diakonie, in dem sie seit circa sechs Jahren wohnt. Vorher hatte sie ganz in der Nähe in einem Haus der Marktgemeinde gewohnt und war bekannt dafür, das sie rund ums Haus alles tip top in Ordnung hielt, wie ihre Betreuerin weiß.

Die Jubilarin war in Burtenbach schon immer aktiv, unter anderem beim Volkstanz und beim Singen. Jetzt, im hohen Alter, malt Marianne Schöler gern, liest oder geht mit Begleitung spazieren.

Fernsehen hat bei ihr eher eine untergeordnete Bedeutung. Dafür informiert sie sich aber noch jeden Tag in der Günzburger Zeitung über das Weltgeschehen.

Obwohl sie nie verheiratet war und kinderlos blieb, akzeptiert sie diesen Umstand vorbehaltlos: „Ich bin glücklich ledig.“ Und zum Heiraten sei es jetzt eh zu spät, hat sie verschiedenen Verehrern klar gemacht. Mit ihren 95 Jahren ist die Jubilarin immer noch gut drauf und bestätigt, „Schlafen, Essen alles prima“. Zum Geburtstag hat sich am vergangenen Samstag außer der Nichte aus Landsberg auch Hugo Ganser, der Zweite Bürgermeister Burtenbachs, als Gratulant eingefunden. (wk)

