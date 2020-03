27.03.2020

Mit Corona infiziertes Pflegepersonal in Klinik Günzburg tätig

Zahl der an Corona erkrankten Menschen im Landkreis Günzburg steigt deutlich an.

Krankenhauschef Dr. Volker Rehbein erklärt, warum das Personal weiter arbeitet. Zahl der an Corona erkrankten Menschen im Landkreis Günzburg steigt deutlich an.

Von Till Hofmann

Es gibt mehr und mehr Menschen im Landkreis Günzburg, die das Coronavirus in sich tragen. Am späten Freitagnachmittag berichtete die Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt von 77 Personen im Landkreis Günzburg, die positiv getestet worden sind. Das ist gegenüber dem Vortag (54 Infizierte) eine Steigerung um fast 23 Personen. Auch die Verdachtsfälle sind um 33 auf 63 gestiegen, ebenso die Zahl der Personen, die sich unter Quarantäne befinden (von 270 am Donnerstag auf 318 Personen am Freitag).

Zu den Infizierten gehört auch eine Frau, die in der Behinderteneinrichtung Regens Wagner in Glött arbeitet. Die Einrichtung wurde am Donnerstagabend darüber informiert. Die Mitarbeiterin befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Kollegen und Bewohner, die zu der Frau Kontakt hatten, wurden an das zuständige Gesundheitsamt Günzburg gemeldet.

Zwölf Pflegekräfte in der Kreisklinik Günzburg haben sich angesteckt

Bereits vor einer Woche ist das Virus bei einer Mitarbeiterin der Kreisklinik Günzburg nachgewiesen worden – und die Frau wurde nach Hause in Quarantäne geschickt. Inzwischen haben sich zwölf Pflegekräfte angesteckt. Bei wem – das versucht gerade das Gesundheitsamt nachzuvollziehen. „Auch das Klinikpersonal ist von einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung nicht ausgenommen“, sagt Dr. Volker Rehbein, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach.

Das ist Rehbein zufolge ein Grund, warum das Landratsamt dazu aufruft, medizinisches Fachpersonal solle sich melden, „um die Gesundheitsverwaltung und die Kräfte, die bereits im Einsatz sind, zu verstärken“. Der Appell richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die über medizinische oder pflegerische Sachkenntnisse verfügen, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeiten. Eine Meldung ist beim Landratsamt Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95-173 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) telefonisch möglich oder per E-Mail: fachpersonal@landkreis-guenzburg.de lautet die Adresse.

Corona-Patienten werden in der Günzburger Klinik behandelt

Am Günzburger Standort liegen augenblicklich „acht bis neun Patienten“, die an Covid-19 erkrankt sind, wie der Klinikvorstand berichtet. Intensivmedizinisch muss keiner davon behandelt werden. Eine Station wird von nun an ausschließlich für Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, hergenommen. Fachlich nennt sich das dann eine Kohortenisolation.

Dr. Volker Rehbein: "Sonst könnten viele Kliniken zumachen."

Behandelt werden ausschließlich die Corona-Patienten inzwischen auch von positiv getestetem Pflegepersonal, das keine äußeren Krankheitsmerkmale aufweist. Dies geschieht vollständig in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, versichert Rehbein. „In Nordrhein-Westfalen läuft das schon seit drei Wochen so, sonst könnten viele Kliniken zumachen“, sagt Rehbein.

Der Zulauf an medizinischem Personal sei nach dem ersten Aufruf schon vielversprechend. Es melden sich beispielsweise Medizinstudenten und ehemalige Pflegekräfte. Jetzt sei man dabei, zu sichten, wer sofort für eine Tätigkeit infrage komme – damit auch das überarbeitete Klinikpersonal entlastet werden kann.

Wer nicht sofort aktiv werden kann, kommt auf eine Liste, um bei Bedarf abrufbar zu sein. „Der Kampf gegen das Coronavirus ist ein Marathon und kein Sprint“, bringt es Rehbein auf den Punkt. „Wir sind all denjenigen dankbar, die mithelfen wollen.“

