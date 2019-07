vor 54 Min.

Mit dem Freiwilligen Sozialen Schuljahr Gutes tun

So sehen Sieger aus: Für ihr soziales Engagement im Rahmen des Projekts Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) haben 13 Schülerinnen der achten und neunten Klassen der Maria-Ward-Schulen in Günzburg jetzt einen Preis erhalten. Darüber freuten sich unter anderem (von links) Larissa Fink, Sonja Blöchl, Rachel Stiefel, Mona Keis, Eva Bandlow, Franziska Laumer, Sina Jedelhauser, Leonie Wagner und die für das Projekt zuständige Lehrerin Karin Mengele vom Maria-Ward-Gymnasium.

13 Schülerinnen der Maria-Ward-Schulen in Günzburg sind in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum Stellwerk in sozialen Einrichtungen im Raum Günzburg tätig. Dafür haben sie jetzt auch einen Preis erhalten.

Von Michaela Lübcke

Junge Menschen zum Bewusstsein und Einsatz für diejenigen Menschen motivieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen: Dafür wurde der Jugendsozialpreis des Lions Clubs und Leo-Clubs Günzburg eingeführt. Damit sollen Projekte gefördert werden, bei denen sich Jugendliche freiwillig in ihrer Freizeit sozial engagieren.

Und genau das tun 13 Schülerinnen der achten und neunten Jahrgangsstufe an Maria-Ward-Realschule und Gymnasium in Günzburg. Seit Beginn des Schuljahres engagieren sie sich in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum Stellwerk im Rahmen ihres Projekts Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) in sozialen Einrichtungen im Raum Günzburg. Dafür haben sie jetzt den Jugendsozialpreis erhalten.

Leonie betreut Senioren im Bezirkskrankenhaus Günzburg

Leonie zum Beispiel betreut im Bezirkskrankenhaus Günzburg Senioren mit psychischen Störungen. Die 17-Jährige organisiert dort Aktivitäten für die Bewohner, geht mit ihnen spazieren, kocht, backt oder bastelt mit Gruppen. Sie hat sich für das FSSJ entschieden, weil sie an Medizin interessiert ist und die Verantwortung im Umgang mit Menschen erlernen wollte.

Doch das ist nur eins von vielen Projekten: Larissa motiviert Kinder zu Kunstprojekten und Mona beschäftigt sich in einer evangelischen Kirchengemeinde mit Konfirmanden. Eva hilft bei der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung in der Günzburger Montessori Schule. Und Rachel und Sonja betreuen Gruppen im Kindergarten.

„Mir war es wichtig, dass ich mir mein Einsatzgebiet selbst aussuchen konnte. Bei einem Schulpraktikum ist das vorgeschrieben“, sagt Eva. Auch Rachel und Sonja ziehen das FSSJ einem gewöhnlichen Praktikum vor. „Man ist das ganze Schuljahr über eine Unterstützung für die Erzieher. Dadurch hat man Zeit, sich kennenzulernen und Vertrauen zu gewinnen.“ Das ist auch etwas, was Franziska und Sina sehr schätzen. Die beiden packen regelmäßig beim therapeutischen Reiten mit an. „Manchmal dürfen wir das Programm für einen Tag selbst gestalten. Das motiviert.“

80 Stunden müssen die Mädchen über das Schuljahr hinweg in ihren Einrichtungen absolvieren. Sie arbeiten zwischen zwei und drei Stunden pro Woche, manchmal springen sie sogar als Ersatz ein oder nehmen sich in den Ferien Zeit.

Die Mädchen haben gelernt zu planen

Gelernt haben sie bei ihrer Arbeit viel: Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, Selbstorganisation sowie Planung. Und: Ob es Senioren oder Kinder mit speziellen Bedürfnissen oder Einschränkungen sind – man muss ihnen stets mit Respekt begegnen und sich gleichzeitig auch Respekt verschaffen.

Gerade bei der Arbeit mit Kindern freut es die Mädchen, die Entwicklung ihrer Schützlinge zu beobachten und eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Das bekräftigt die Schülerinnen in ihrem Tun. Aber auch sonst: „Wenn die Einzelgänger unter den Bewohnern plötzlich an Gruppenaktivitäten teilnehmen oder jemand endlich freiwillig seine Medikamente nimmt, ist man schon stolz“, meint Leonie. Doch die Arbeit ist nicht immer einfach. Bewohner können schwierig und die Kinder manchmal respektlos sein. „Aber damit muss man richtig umgehen und lernen, sie in den Griff zu bekommen“, erklärt Rachel.

Karin Mengele ist Schulpsychologin am Maria-Ward-Gymnasium und betreut gemeinsam mit Bernd Pögl von der Maria-Ward-Realschule das FSSJ, das bereits eine Tradition an den Schulen darstellt. Mengele begleitet die Schülerinnen als Ansprechpartnerin, motiviert sie für das Projekt und stellt den Kontakt zum Stellwerk her. Gerade der Schuljahresbeginn sei für sie sehr zeitintensiv. Bis alle Interessenten an einem Einsatzort untergebracht sind, muss viel organisiert werden – am Ende auch eine Abschlussfeier, bei der die Schülerinnen ein Zeugnis und ein kleines Geschenk erhalten, um ihre Arbeit wertzuschätzen.

Preis des Leo-Clubs Günzburg

Genau das ist auch der Zweck des Jugendsozialpreises. „Wir wollen, entgegen des Vorurteils einer desinteressierten Jugend, soziales Engagement und Tatkraft belohnen“, erklärt Sebastian Wiesheu, Mitglied des Leo-Clubs Günzburg und der Jugendsozialpreis-Jury. Deshalb wurde auch das FSSJ-Projekt als einer der Gewinner ausgewählt. Aber auch, weil „mit nur einem Projekt im ganzen Raum Günzburg geholfen wird“, sagt Wiesheu.

Die Schülerinnen sind sich jedenfalls einig, dass sie im nächsten Schuljahr gern erneut am FSSJ teilnehmen würden. Was mit dem Preisgeld geschehen soll, haben die Mädchen noch nicht entschieden – vielleicht spenden oder sich mit einem Essen für ihre Arbeit belohnen.

Der Preis wird seit 2015 alle zwei Jahre vom Lions Club und Leo-Club Günzburg verliehen. Ausgezeichnet werden engagierte Jugendliche im Landkreis Günzburg. Das Preisgeld beträgt je 1000 Euro. Dieses Jahr gewannen sechs Projekte: Maria-Ward-Schulen Günzburg, Grundschulen Jettingen-Scheppach, Burgau und Leipheim, Kinder-Feuerwehr Bibertal-Bühl und Musikzentrum Mindeltal.