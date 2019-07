00:32 Uhr

Mit voller Lust am Singen

Danuta Debski feierte mit ihrer Günzburger Gesangsklasse ein doppeltes Jubiläum

Von Helmut Kircher

Quer durch alle Altersstufen waren sie zum Beweis ihrer sanglichen Talente angetreten, vom jugendlich feinnervigen Hoffnungsträger bis zum Spätberufenen mit altersfrisch aufpolierter Fortissimo-Offensive: Die Schüler der Gesangsklasse aus der Musikschule Günzburg. Zwanzig Titel quer durch die Klangkulinarik sanglicher Schöpfungsakte, von Barock bis Rock, ließen die Vorzugsakustik der voll besetzten Günzburger Hofkirche wieder zu einem Panorama ungebremster Lust am Singen werden.

„Wer singen kann, kann alles singen!“, weiß die langjährige Opernsängerin und erfolgreiche Gesangspädagogin Danuta Debski und ließ den Worten auch die Töne folgen. Traditionell von der Empore herab, gestützt auf Josef Reichls Orgelbegleitung, schwebte sie mit Gulio Caccinis sopranschmelzendem „Ave Maria“, tonal elegisch und trauerverhangen, in den kirchlichen Raum. Klanggewordene Innigkeit auf Wolken des Gesangs.

„Guntia Vox“, der im Lauf relativ kurzer Zeit auf gut 30 Mitglieder angewachsene Chor der Musikschule, geformt und geleitet vom frisch promovierten Dr. Erich Broy, trat als Gast mit dynamischem Klangvolumen in Erscheinung, im hymnischen „Jubilate everybody“ und mit Leonard Cohens weltweitem „Halleluja“-Popularitätshit. Fünf Jahre hatte er daran gearbeitet, um letztlich festzustellen: „Ein guter Song, aber zu viele Leute singen ihn!“ Später folgte dann noch der Fingerschnalz-Song „Oh, oh, oh, for the longest time“ und „Blue moon“, Richard Rogers tränenfeucht intonierte Liebesglückstrauer, jazzig moduliert, ein Evergreen seit 1932.

Die Klavierbegleitung der Gesangssolisten teilten sich Kevin Roth, Kathrin Günther und Erich Broy. Sopranistisch gefühlvoll und weich timbriert interpretierte Veronika Schmidt das „Some say love, it is a river“ aus „The Rose“, danach eine Hymne an den Glauben an sich selbst: „One moment in time“, dem Nummer-eins-Hit des Jahres 1988.

Einen ersten und einen zweiten Preis bei Jugend musiziert kann die 13-jährige Samira-Fay Winter bereits vorweisen. Mit dem flehentlichen, ausdrucksintensiven „Quia respexit“ aus Bachs „Magnificat“ hat sie ihren vokalen Fähigkeiten noch zusätzlich Würze verliehen und im Grammy-prämierten „Titanic“-Filmsong „My heart will go on“ auch viel weltläufig-schmerzliche Untergangspotenz bewiesen.

Männlich melodiestramme Gesangsbehandlung war ebenfalls geboten. Tenoral und bassbaritonal, mit voller Lust am Singen. Andreas Wiborg gestaltete ausdrucksstark und flehentlich die „Herr Gott, Abrahams“-Arie aus Mendelssohns Elias-Oratorium. Ebenso die voluminös stimmstarke Cavatine „Dalle stanze ove Lucia“ des Rodolfo aus Donizettis „Lucia di Lammermoor“ und schließlich, im Duett mit Danuta Debski, mit konzertantem Spielopernfuror das „La ci darem la mano“ aus Mozarts Don Giovanni, verführungscharmant und zu beidseitigem Vergnügen.

Bassbaritonal kernig und melancholiegesättigt übertrug Andreas Warnecke Charles Trenets poetischen „La mer“-Text in tonal silberfarbene Lichtspiegelungen und ließ mit in Blau gemaltem Blau – „Volare, nel blu dipindo di blu“ – das Hitparadefeeling auf Schellackplatte der 1958-Jahre, zu satter Italianita mit nie verblassender Grandezza kommen. Dann Happy music pur, hip-hop-metaphorisch und rock-pop-kompatibel. Bisschen strange zwar, aber mit Soul und Funk-Riff-Schmelz, führte Alexander Kugler – als Sänger sich selbst drummend – die Rhetorik Pop-Deutschlands ins Feld.

Hannes Mühlfriedel (Gitarre) und Lilli Kugler (Cello) begleiteten ihn zur Pop-vocal-Performance „I’m yours“, dann Leonie Widmann im Frank-Sinatra-Song „Learnin’ the Blues“ und Franziska Reiher (ehemalige Jugend-musiziert-Preisträgerin) zum Musikfilm-Song „Shallow“ aus „A star is born“, effektvoll in rockige Gralshöhen im Technomodus driftend. Lady Gaga schaffte es damit über Nacht zum Weltstar. Abschließend „Ain’t nobody loves me better“, ein Lied der Soulsängerin Chaka Khan mit der amerikanischen Funkband Rufus aus den 1980er-Jahren. Das Duo Kugler/Mühlfriedel gelang damit fast so etwas wie ein Hype widergespiegelter Hardcore-Dialektik, woodstocktauglich – halt im Miniformat.

Themen Folgen