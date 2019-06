vor 51 Min.

Mittagsbetreuung wird teurer

Burgau hebt Gebühren um fünf Euro pro Monat an

Die Eltern müssen künftig ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Mit dem neuen Schuljahr 2019/2020 will die Stadt Burgau die Gebühr für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Grundschule um fünf Euro monatlich anheben. Das beschlossen einstimmig die Mitglieder des Hauptausschusses. Letztlich entscheiden muss der Stadtrat.

Nach Angaben von Kämmerer Tobias Menz nehmen derzeit 20 Kinder die verlängerte Mittagsbetreuung an der Grundschule in Anspruch. Es waren schon mal bis zu 30 Buben und Mädchen. Der Rückgang sei dadurch zu erklären, erläuterte SPD-Rat Dieter Kircher, der Schulreferent des Stadtrats, dass mittlerweile einige Kinder bis 15.30 Uhr in der gebundenen Ganztagesklasse betreut werden. Das hat finanzielle Folgen für die Stadt. Da es nicht mehr zwei Gruppen, sondern nur noch eine Gruppe für die verlängerte Mittagsbetreuung gibt, hat die Regierung von Schwaben ihren Zuschuss auf 9000 Euro zurückgefahren. Abzüglich der Elternbeiträge in Höhe von etwa 13200 Euro muss Burgau damit rund 30000 Euro zuschießen. Um dieses Defizit wenigstens etwas zu minimieren, werden die Gebühren zum neuen Schuljahr „moderat“, wie Kircher sagte, angehoben – nämlich um fünf Euro im Monat. Wer sein Kind fünf Tage die Woche betreuen lässt, muss 60 statt 55 Euro monatlich bezahlen. Bei vier Tagen sind es künftig 55 statt 50 Euro, bei drei Tagen 50 statt 45 Euro und bei zwei Tagen 45 statt 40 Euro. Eine Ein-Tages-Betreuung wird vom Staat nicht bezuschusst, wird in Burgau also nicht angeboten. Trotz der Erhöhung gelten weiterhin die bisherigen Ermäßigungsregelungen.

Die Buben und Mädchen der Grundschule werden über Mittag von Fachkräften der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg betreut. Der Hauptausschuss empfahl dem Stadtrat, den Kooperationsvertrag mit dieser Einrichtung für das kommende Schuljahr zu verlängern. Denn, so Kämmerer Tobias Menz: „Der Bedarf ist trotz der leicht rückläufigen Zahlen weiterhin gegeben“. (kai)

