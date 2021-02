vor 31 Min.

Molkerei Ehrmann spendet Hotelurlaub für das Krumbacher Klinikpersonal

Plus Die Eigentümer der Molkerei sagen der Krumbacher Klinik auf diese Weise Danke für die geleistete Arbeit in einer schwierigen Zeit. Dafür bringt die Familie eine sechsstellige Summe auf.

Von Till Hofmann

Kurz nach Weihnachten war für die Beschäftigten der Kreisklinik in Krumbach noch einmal Bescherung, ohne dass sie an diesem Zeitpunkt davon wussten.

Damals – die Impfkampagne im Landkreis Günzburg war gerade angelaufen – machten sich der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Siegfried Wagner, und der Direktor Klinikmanagement, Hermann Keller, auf den Weg nach Oberschönegg, Stammsitz des Molkereiunternehmens Ehrmann, das Alois Ehrmann 1920 als Ein-Mann-Betrieb gegründet hatte.

Was sie dort zu hören bekamen, verschlug ihnen fast die Sprache. Die Familie Ehrmann hatte unter anderem die Kreisklinik in Krumbach für eine besondere Belohnung ausgesucht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sollen dem Vernehmen nach zu einem Kurzaufenthalt im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee eingeladen werden. Das Hotel in Rottach-Egern hat die Familie Ehrmann übernommen. Es wird gerade umgestaltet. Die Einladungen gehen ab Donnerstag an die Mitarbeiter. Ein Aufenthalt ist dann nach dem Lockdown geplant, wenn Touristen wieder kommen dürfen.

Auch Mitarbeiter von Seniorenzentrum und Pflegedienst werden bedacht

Die Mitarbeiter – in Krumbach sind es um die 410 – dürfen noch einen Partner mitnehmen und in dem Hotel insgesamt zwei Nächte verbringen. Offenbar schätzt Christian Ehrmann, der Vorstandsvorsitzende der Unternehmensgruppe, die Arbeit der Menschen, die seit Monaten in Gesundheitseinrichtungen mittelbar und unmittelbar mit Covid-Erkrankten zu tun haben.

Zu den Begünstigten in Krumbach kommen Beschäftigte eines Seniorenzentrums und eines ambulanten Pflegedienstes in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu). Insgesamt sind das dann etwa 550 Personen. Einer der Gutscheine soll dem Vernehmen nach über 350 Euro wert sein. In Summe bedeutet dies, dass Ehrmann allein für die Belegschaft im Krumbacher Kreiskrankenhaus ungefähr 150.000 Euro ausgibt.

Corona machte Pläne für Ehrmann-Feier zunichte

Ursprünglich sollte ein noch größerer Kreis an Menschen bedacht werden. Doch schnell war klar, dass es Tausende gewesen wären, wenn man den Radius um den Stammsitz der Firma, Oberschönegg, großzügiger gezogen hätte. Jeder Einzelne hätte dann nicht mehr so viel gehabt, um darin eine großzügige persönliche Wertschätzung zu erkennen.

Das ist die Unternehmensgruppe Ehrmann 1 / 2 Zurück Vorwärts Unter der Marke Ehrmann werden nach Firmenangaben Produkte in über 70 Ländern der Welt verkauft. Mit mehr als 2400 Mitarbeitern hat die Ehrmann SE im einen Umsatz von über 810 Millionen Euro erwirtschaftet (Zahlen von 2019).

Bei allen nationalen und internationalen Aktivitäten ist und bleibt Ehrmann ein unabhängiges Familienunternehmen. Der Geschäftsleitung gehören Christian Ehrmann (Vorstandsvorsitzender), Johannes Schmid (Verwaltung/Finanzen), Markus Fehr (Produktion/Technik) und Jürgen Taubert (Vertrieb/Marketing) an. (ioa)

Das Molkereiunternehmen wollte eigentlich im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern – mit Beschäftigten der Firma, deren Angehörigen, Milchlieferanten und der Dorfgemeinschaft. Doch Corona machte diese Pläne zunichte. Und auch in diesem Jahr scheint eine Fete im großen Stil irgendwas zwischen zweifelhaft und unmöglich zu sein. Wenn, dann wird wohl alles etwas kleiner ausfallen. Außerdem: Zwei Jahre nach dem Hundertjährigen ist das Jubiläum schon wieder zu weit weg, war die Meinung in der Firmenzentrale.

Auch die Reinigungskraft, die Sekretärin und das Servicepersonal profitieren

So kam Christian Ehrmann auf die Idee, in dieser herausfordernden und schwierigen Zeit die Menschen zu bedenken, die die gesundheitliche Versorgung hochhalten, und mit dafür verantwortlich sind, dass die Corona-Situation in Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern besser ist. Und dennoch ist die Anerkennung in Form eines Hotel-Kurzaufenthalts nicht nur auf ärztliches oder pflegerisches Personal begrenzt. Auch die Reinigungskraft, die Sekretärin, das Servicepersonal wird mit zwei Übernachtungen in einem Spitzenhotel in herausragender Lage bedacht.

Christian Ehrmann verschenkt als Dankeschön Hotelaufenthalte. Bild: Ulrich Wagner

„Das ist bei uns allen sehr gut angekommen“, sagt Klinikmanagement-Direktor Keller, der am Telefon noch immer ein wenig überrascht klingt. Die Firma Ehrmann oder Christian Ehrmann selbst geben die personalisierten Gutscheine nicht aus. Das macht die Krumbacher Kreisklinik. Offensichtlich wird neben dem Günzburger Landrat Hans Reichart am Donnerstag in Krumbach noch weitere politische Prominenz erwartet.

Das Unternehmen will sich nicht öffentlich präsentieren

Aber dieser offizielle Übergabetermin, macht ein Sprecher des Unterallgäuer Unternehmens deutlich, ist für die Menschen gedacht, für deren Einsatz einmal Dankeschön gesagt werden soll. Der Sprecher weiter: „Wir wollen das so verstanden wissen, dass wir die Sache öffentlich machen, uns aber nicht als Unternehmung präsentieren. Das alles ist entstanden aus den Gedanken der Familie heraus.“

Deshalb sei diese Wertschätzung bewusst im lokalen Bereich belassen worden – „klein, aber fein“ und frei nach dem Motto: Tue Gutes und rede etwas darüber, aber hänge es nicht an die große Glocke.“

