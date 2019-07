vor 54 Min.

Montessori-Schule: 25 Jahre Freude am Lernen

Im Jahr 1993 ging es mit einer Klasse bei der Montessori-Schule Günzburg los. Heute gibt es die Klassen eins bis zehn mit 170 Schülern in einer „überdurchschnittlich engagierten Schulfamilie“.

Von Sandra Kraus

Mit einem Festakt im Musiksaal und einem großen Fest im Schulgarten hat die Montessori-Schule Günzburg ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir sind die Monti-Schul‘ und 25 Jahr sind cool“, sangen die Mädchen und Buben des Schulchors ganz selbstbewusst. Und davon, dass sie von selber arbeiten, ans Regal mit den Materialien gehen und dass sie keine Glocke haben, die durch ihre Schule dröhnt. Spätestens die Liedzeile „Manche denken, wir sind verwöhnt“, ließ die vielen Gäste im voll besetzten Musiksaal schmunzeln, denn mit verwöhnen hat die Montessori-Pädagogik nichts am Hut.

„Was macht uns aus?“, fragte Schulleiterin Cornelia Gessler in ihrer Rede und hatte die Antwort parat: „Die Freude am Lernen, denn darum geht es. Aber auch um die Zukunft für die Kinder und um das gemeinsame Gestalten.“ Gerade das könne bei kreativen Schülern, Lehrern und Eltern durchaus eine große Herausforderung und anstrengend, manchmal langweilig, zuweilen emotional sein.

Im Dachgeschoss des heutigen Schulgebäudes ging es los

Einen Blick zurück in das Jahr 1993, als die Montessori-Grundschule mit einer Klasse im Dachgeschoss des heutigen Schulgebäudes startete, warf Alexander Frank, Vorsitzender des Montessori-Vereins. 2004 kam die weiterführende Schule dazu. „Heute haben wir die Jahrgangsstufen eins bis zehn, bieten Quali und den Mittleren Bildungsabschluss an. Rund 170 Schülerinnen und Schüler werden unterrichtet. Mein großer Dank gilt der überdurchschnittlich engagierten Schulfamilie in den vergangenen 25 Jahren.“ Zweiter Vorsitzender Thomas Messingschlager hat im Kinderhaus schon die Kinder der ersten Günzburger-Monti-Generation als Eltern ausgemacht und freut sich: „Das wird spannend, denn sie sind echte Montessori-Kenner und geben bestimmt noch einmal andere Impulse in der Elternarbeit.“

Die Glückwunsche des Landkreises überbrachte die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab. „Die Montessori-Schule sorgt für Vielfalt und Wahlfreiheit im Schulsystem. Das Konzept der Schule muss zu Kind und Eltern passen. Bei Montessori sind engagierte Eltern nötig. Es geht um die natürliche Freude am Lernen, um Sinnesmaterial, das die Neugier weckt und um gelebte Inklusion.“

Mit einem großen Fest feierte die Schulfamilie mit vielen Ehemaligen und Ehrengästen das Schuljubiläum. Bild: Sandra Kraus

Dankbar für die Erfolgsgeschichte

Auch Ruth Niemetz, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Günzburg, zeigte sich dankbar für diese Erfolgsgeschichte, die das Schulangebot der Stadt ergänzt und dem alten Krankenhausgebäude ein schönes Leben eingehaucht habe. Von Montessori Bayern war der Geschäftsführende Vorstand Manfred Burghardt aus München gekommen. Er sagte: „Jemandem helfen und jemanden um Rat fragen, wird hier tagtäglich gelebt. Das sind Kernkompetenzen. Ebenso wie der Frieden untereinander schon beim Reingehen in die Schule zu spüren ist.“ Für Moderatorin Gabriele Groß, die seit 13 Jahren im pädagogischen Team dabei ist, steht fest: „Die Monti-Schule hat sich in den 25 Jahren fest etabliert.“

Dazu passt, dass mit Brigitte Brand (25 Jahre) und Simone Wörner (15 Jahre) im Monti-Kinderhaus sowie Helga Schmieder, Michaela Helm und Nadine Gurski-Genz (zehn Jahre) in der Monti-Schule langjährige Angestellte mit Blumen geehrt wurden.

200 Gäste beim 25-Jahr-Markt

Nach so vielen Worten besang der Schulchor unter der Leitung von Bernd Pfetsch noch die Vielfalt und die Tatsache, dass die Welt bunt ist, und stürmte dann hinaus in den fröhlichen Teil des Schulfestes. Aktivitäten, Essen, Trinken, viele Sitzgelegenheiten für die 200 Gäste bot der 25-Jahr-Markt. Beim Baumscheiben Gestalten war Anna aus Riedheim, die in die fünfte Klasse geht und schon seit dem ersten Schultag ein Monti-Kind ist. Sie findet es toll, dass man hier an der Schule mit Materialien lernt. „Am liebsten mag ich die Kosmischen. Daneben gibt es noch Deutsch und Mathe.“

Hanna aus Wasserburg, die ebenfalls in die fünfte Klasse geht, meinte nach ihrem bald zu Ende gehenden ersten Monti-Schuljahr: „Ich muss nicht mehr von der Tafel abschreiben. Hier holt man sein Material selber raus.“ Miriam Albrecht saß beim Fest an der Kasse und erzählte zwischendurch: „Mein Kind, das aus der Regelschule kam, ist überglücklich und will nach seinem ersten Jahr hier nicht mehr wechseln. Es lernt gerne und macht Fortschritte, das macht einen als Mutter ebenfalls glücklich.“