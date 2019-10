vor 20 Min.

Morgen startet die Nacht der Kirchen

Das erwartet die Besucher in den Günzburger Gotteshäusern

Am morgigen Freitag, 18. Oktober, ist es so weit: In Günzburg findet zum ersten Mal die ökumenische Nacht der Kirchen statt. Wie berichtet, haben sich für die Aktion die katholischen Kirchen, die evangelische Kirche und das Christliche Zentrum Günzburg zusammengetan, um gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Die Angebote reichen dabei von Besinnung bis Poetry-Slam, von Klettern bis Konzert, von literarischer Lesung bis Lobpreis und von Nikodemus-Dialog bis Nachtgebet. Sie alle sollen dazu einladen, die Kirchen einmal anders zu erleben und an Orte zu kommen, die sonst nicht so leicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die einzelnen Veranstaltungen beginnen ab 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde in den sieben verschiedenen Kirchen: Heilig Geist, Auferstehungskirche, Christliches Zentrum Günzburg, Frauenkirche, Hofkirche, Spitalkirche und St. Martin. Alle Veranstaltungen dauern etwa eine halbe Stunde, damit genug Zeit zum wechseln zwischen den Standorten bleibt. (rjk)

Das ausführliche Programm des Abends mit einem Lageplan der teilnehmenden Kirchen gibt es im Internet unter www.nachtderkirchen.org