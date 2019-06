vor 18 Min.

Müllfahrer übersieht Auto: 12 000 Schaden

Der Fahrer eines Müll-Lasters wollte in Offingen abbiegen. Dass von rechts eine Autofahrerin kam, bemerke der Fahrer leider zu spät.

Ein Verkehrsunfall mit etwa 12 000 Euro Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in Offingen ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein 54-jähriger Fahrer eines Müll-Lasters, der auf der Kreisstraße aus Richtung Gundelfingen kommend unterwegs war, nach links in die Hauptstraße in Richtung Gundremmingen abbiegen. Er übersah jedoch ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug eines 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand kein Personenschaden, so die Polizei. (zg)

