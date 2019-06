19.06.2019

Musiker erinnern an Gerold Foerstl

An den im Februar verstorbenen Cellisten Gerold Foerstl erinnerten Siegfried Ranz und Thomas Seitz bei der 158. Kleinen Kirchenmusik in der Günzburger Frauenkirche.

Von Helmut Kircher

Kirche und Klang. Auf dieser Ebene verknüpfte sich, seit beinahe zehn Jahren, jeden zweiten Wochenmarkt-Dienstag in der Frauenkirche, dem „Konzertsaal“ mit Rokokokulisse, die Vielfalt der Musik mit der Autorität des Alltags. Komm in die Kirche und höre. Es gibt kaum einen geeigneteren Ort, in dessen Stille man sich wohltuender in enthobener Selbstfindung verlieren könnte.

Von kammermusikalischen Klangverlockungen gestreichelt, von sanft flutendem Atem instrumentaler Musiksprache umschmeichelt. Orgel und Cello als klangfüllige Konstante, zumeist erweitert durch ein drittes Instrument, Geige, Oboe, Trompete. Die Stimme des Cellos ist verstummt. Gerold Foerstl musste im Februar dieses Jahres seinen geliebten Bogen aus der Hand legen.

Er musste Abschied nehmen von all den barocken Werken, die ihm in den Fingern lagen, in die er sein Klangdenken einbringen, deren unterschiedlicher Identität er nachspüren konnte, mit all seinem Humor, seiner Menschlichkeit und Herzlichkeit. Er hatte die Gabe, mit seinen Mitspielern auf Augenhöhe zu „reden“, konnte in der gemeinsamen Klangfarbenvielfalt den Hörern im regelmäßig voll besetzten Kirchenraum mehr bieten als nur Musik. Die Kleine Kirchenmusik wurde von Mal zu Mal zu einer Entdeckungsreise, zur, von Siegfried Ranz immer spannungsvoll vergegenwärtigten Betrachtungsweise von Mensch und Werk hinter der Musik.

Als einen „Menschen mit großem Herzen“ bezeichnete Organist Siegfried Ranz seinen Freund und Cellopartner, für den er, zusammen mit Trompeter Thomas Seitz, das Gedenkkonzert bestritt. „Er wollte, mit der Sprache der Musik, Freude schenken.“ Von großer Dankbarkeit sei er erfüllt für den gemeinsamen Impuls der Lesart „Musik von anderen für andere“.

Stadtpfarrer Christoph Wasserrab kannte den Verstorbenen als jemanden, für den Musik „Lebenselixier“ war, für den die selbst ernannte Maxime lautete: „Solange ich spielen kann, geht es mir gut!“ Überzeugung und Freude könne man weiter geben, urteilte er, deshalb sollten wir dankbar sein für alles, was er uns geschenkt habe. „Das klingt noch lange in uns nach.“

Auf den Flügeln von Orgel und Trompete gaben am Dienstag Ranz/Seitz klingendem Barock, so fein wie farbig, belebende Gestalt. Mit einer feinstimmigen Pavane von Jacob de Haans; mit Johann Sebastian Bachs Motette „Jesu bleibet meine Freude“, einstmals vom Cello gesungen, jetzt von der Trompete zu aufschwingend gloriosem Strahlen gebracht; mit melodiestrammen Samuel-Scheidt-Variationen, Carl Philipp Emanuel Bachs leichtfüßigem Orgel-Allegro für Fürstin Amalie und Beethovens füllig-farbigem, melodiös dahinschwebenden „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“.

Als kleines Salär wurde der Wunsch nach einer Spende für die Günzburger Wärmestube vorgebracht.

Und eine Neuigkeit, von spontanem Beifall gekrönt, geriet zur finalen Erlösungserscheinung: Es geht weiter mit der „Kleinen Kirchenmusik“. Zwar nur jeweils am ersten Dienstag des Monats, dafür aber pünktlich am 3. September, an bekanntem Ort, zu gewohnter Stunde.

