vor 30 Min.

Nach Aus für Bankfiliale: Bares soll's im Förderungswerk geben

Künftig soll man an der Kasse des Supermarkts des Förderungswerks in Dürrlauingen Bargeld abheben können.

Die Raiffeisenbank Aschberg hat ihren SB-Standort in Dürrlauingen aufgegeben. Nun zeichnet sich zumindest für das Abheben von Bargeld eine Lösung ab.

In Dürrlauingen gibt es keinen Geldautomaten mehr (wir berichteten). Nach Verhandlungen mit dem Förderungswerk werde es künftig im dortigen Supermarkt an der Kasse möglich sein, täglich bis zu 200 Euro abzuheben. Das sei gerade für Senioren und nicht mobile Personen wichtig, sagte Bürgermeister Edgar Ilg im Gemeinderat. Für das Förderungswerk bedeute das zusätzliche Kosten von 1000 Euro im Jahr.

Die Gemeinde Dürrlauingen will an die Sparkasse, die VR-Bank Donau-Mindel und die Raiffeisenbank Aschberg herantreten, ob sich diese mit jeweils 500 Euro als Spende beteiligen würden. Markus Mader bezog sich auf deren Angebot, einmal im Monat älteren Menschen Bargeld bereitzustellen, was somit teilweise entfiele. „Das sollte es den Banken wert sein.“

Im selben Zug muss ein neuer Standort für den Defibrillator gefunden werden. Zunächst war er beim Rathaus vorgesehen, da sich in der Nähe Schule und Kita befinden. Geprüft wird, ob sich auch das „Eierhäusle“ an der Hauptstraße eignet. Der Bereich ist zentral, gut frequentiert und videoüberwacht. (wpet)

