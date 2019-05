vor 45 Min.

Nach gescheiterter Geldübergabe versteckte sich Betrüger im Gebüsch

Betrüger hatten es auf das Geld eines 56-Jährigen aus Leipheim abgesehen. Ein 27-jähriger wurde nach einem Fluchtversuch vorläufig festgenommen.

Ein Betrüger hatte es auf das Geld eines 56-Jährigen aus Leipheim abgesehen. Bei der Geldübergabe kam es zu einem handfesten Streit mit dem 24-jährigen Sohn des Opfers. Der Betrüger wurde nach einem Fluchtversuch vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, wurde dem 56-Jährigen am Donnerstag telefonisch bei einem Gewinnspiel ein vermeintlicher Geldgewinn in Höhe von 49000 Euro in Aussicht gestellt. Um den Geldbetrag zu erhalten gab der falsche Glücksbote am Telefon an, müsse der Gewinner mehrere Hundert Euro an Gebühren für eine angebliche Transportversicherung bezahlen. Nachdem sich der 56-Jährige jedoch weigerte die Gebühr auf ein mitgeteiltes Bankkonto zu überweisen, kündigte der Anrufer für den Donnerstagnachmittag einen Geldboten vor Ort an.

Betrüger flüchtete zu Fuß

Kurz bevor der 56-Jährige das Haus verlassen wollte um die geforderte Gebühr zu übergeben, kam dessen 24-jährige Sohn nach Hause. Dieser nahm dann die bereitgelegte „Transportgebühr“ an sich um diese im Bereich des Alberweg an den dort wartenden Geldabholer zu übergeben. Als der 24-Jährige im Anschluss vor dem Geldabholer – auf offener der Straße – die Gebühr abzählte kam es zu einer Streitigkeit zwischen den Beiden. In deren Verlauf nahm der 27-jährige Geldabholer mehrere Hundert Euro gewaltsam an sich und flüchtete zu Fuß. Ein Bekannter des Geldabholers, der in unmittelbarer Nähe mit seinem Wagen wartete, fuhr ebenfalls fluchtartig davon.

Das 56-jährige Opfer und sein Sohn riefen die Polizei. Diese fand den geflüchtete Geldabholer im Bereich des Leipheimer Bahnhofes durch eine Zivilstreife in einem Gebüsch und nahm in vorläufig festgenommen werden. Bei der Fahndung beteiligt waren Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg, der Autobahnpolizeistation Günzburg und der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm.

Die Tatbeute hatte der 27-Jährige ganz in der Nähe deponiert. Im Rahmen seiner Vernehmung gab der 27-Jährige an, dass er von einem Bekannten aus dem Ausland den Auftrag erhalten habe, das Geld für diesen an der Adresse abzuholen. Die Hintergründe für die Geldabholung seien ihm dabei nicht bekannt gewesen. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 27-jährige Geldabholer, aus dem benachbarten angrenzenden Baden-Württemberg, wieder entlassen. Gegen den 27-Jährigen sind Ermittlungen wegen dem Verdacht des Betrug und Raubes eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise und Mitteilungen, über verdächtige Beobachtungen und/oder unmittelbare Tatzeugen, am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Leipheim im Bereich des Alberweg. (zg)

