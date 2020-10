28.10.2020

Nadine Sauter spielt bei Oscar-Kandidat "Und morgen die ganze Welt" mit

Plus Wie die Heilerziehungspflegerin aus Dürrlauingen an ihre Rolle in dem Politdrama gekommen ist. Auf dem roten Teppich in Venedig war sie schon. Jetzt geht der Film ins Oscar-Rennen.

Von Till Hofmann

Die Szene könnte aus einem Film stammen: Da bereisen zwei Freundinnen mit ihrem VW- Bus Skandinavien. Und in Norwegen wird das unternehmungslustige Duo durch einen Telefonanruf nach Südeuropa – genauer: nach Italien geschickt. So ist das Nadine Sauter vor wenigen Wochen passiert. Sie wurde gebeten, nach Venedig zu kommen, zu den Internationalen Filmfestspielen, für die die Lagunenstadt weltweit bekannt ist; nicht etwa als Besucherin, sondern als Schauspielerin. Sauter wirkt in der deutsch-französischen Produktion „Und morgen die ganze Welt“ mit. Der Film ist am Donnerstag in 75 Kinos in Deutschland angelaufen.

Die größte Überraschung war schon tags zuvor gelungen. als bekannt wurde, dass "Und morgen die ganze Welt" der deutsche Beitrag für die Oscar-Verleihung im kommenden Jahr sein wird. Ob das Politdrama dann tatsächlich einer der fünf nominierten Beiträge für die Kategorie "Bester Internationaler Film" ist, wird Anfang Februar bekannt gegeben.

Zurück zum Telefongespräch: Sauter und Lebenspartnerin Anja Staudacher überlegten nicht lange. Die beiden machten sich nach Süden auf, legten einen Zwischenstopp in ihrem Wohnort Holzheim (Kreis Dillingen) ein – hauptsächlich, um zu waschen. Und dann ging’s weiter mit dem VW-Bus über den Brenner nach Venedig. „Eine gigantische Stadt“, findet die 31 Jahre alte Nadine Sauter, die in Bubenhausen, einem Stadtteil von Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm), aufgewachsen ist und als Heilerziehungspflegerin im KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen arbeitet. Dort ist auch die aus Wettenhausen stammende Anja Staudacher im sozialpädagogischen Fachdienst tätig.

Der Campingplatz hat seine besten Tage wohl schon hinter sich

Natürlich hätte Sauter in Venedig in einem Hotel übernachten können. Doch sie wollte ihre Freundin nicht allein lassen. Und Campen war sie in den vergangenen Wochen ohnehin gewohnt. Deshalb ersetzte der Campingplatz nahe Venedig die mondänere Unterkunft. Als die Chefin des Platzes erfuhr, dass da eine Schauspielerin bei ihr übernachtete, war der beste Platz für Sauter und Staudacher ausgemachte Sache.

Im fast zweistündigen Kinofilmfilm spielt Nadine Sauter (rechts) Peppa – eine Frau, der es um Gerechtigkeit geht und die nichts von Gewalt hält. Bild: Alamode Film

Das änderte nichts daran, dass dieses Gelände, auf dem viele Journalisten während der Filmfestspiele eine Bleibe finden, seine besten Tage vermutlich schon hinter sich hat. „Old school“, sagt Sauter dazu und lächelt. Dieses mit den beiden Worten umschriebene Ambiente ist vor allem im zentralen Sanitärbereich des Campingplatzes zu finden. Die Basisvariante für die menschlichen Bedürfnisse sind Hock- beziehungsweise Stehtoiletten, die mit ihrem Loch im Boden einige Treffsicherheit erfordern. Eine Luxusvariante gibt es nicht.

Modeschöpfer H&M und Peek & Cloppenburg

Das schwäbische Understatement setzte Nadine Sauter fort. Sie nutzte den Halt in der Heimat dazu, sich ihren schwarzen Hosenanzug (Blazer von der Mama) für Venedig zu kaufen, um später zu erfahren, dass die Schauspieler auf dem roten Teppich in der Regel die Kleidung von Modeschöpfern vorführen, ohne dafür in die Tasche greifen zu müssen. Nun – Sauters Modedesigner hießen H&M sowie Peek & Cloppenburg. Die Kleidung für den roten Teppich brachte sie in der Plastiktüte mit.

Im Hotelzimmer der Kolleginnen Luisa Celine Gaffron und Ivy Lissack zog sich Sauter um. Maske und Frisur, die auf ihren Wunsch im „natural look“ gehalten wurden, waren ungefähr in einer dreiviertel Stunde fertig – ein Wert weit unter dem Durchschnitt der anderen Beteiligten. Sauters Freude ist noch frisch, wenn sie über die Chance spricht, eine Nebenrolle in dieser internationalen Produktion bekommen zu haben.

Die junge Frau hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen

Der Mann von Regisseurin Julia von Heinz, John Quester, hat mit seiner Frau nicht nur das Drehbuch von „Und morgen die ganze Welt“ geschrieben, sondern auch Naturtalent Sauter in einem Trailer des schwäbischen Neo-Heimatfillms „Landrauschen“ (2018) gesehen. Offenbar hat die Persönlichkeit der Frau, die keine Schauspielausbildung vorweisen kann, bei Quester einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. In „Landrauschen“ verkörpert Sauter eine der beiden Hauptfiguren – die lebenslustige Rosa.

Das aktuelle Filmprojekt ist nicht mehr regional ausgerichtet, es zielt auf den internationalen Markt mit brisantem politischen Inhalt. Julia von Heinz erzählt dabei in gewisser Weise ihre eigene Geschichte, da sie selbst der Antifa-Bewegung angehört hat. „Es ist eine liebenswerte Frau, die genau weiß, was sie will. Taff ist sie und fürsorglich zugleich, sie hatte alle im Team im Blick.“

Sie will nicht mehr ohne ihre Partnerin leben

Alle in einer Gruppe im Blick zu haben – das kennt die Pädagogin aus ihrem Hauptberuf. Empathie gehört dazu, damit die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr ist als ein Job. Ihre Leidenschaft versucht sie nach eigenen Worten auch in die Filme hineinzutragen. Zu plump dürfe die Handlung nicht sein. „Ich finde, ein guter Film sollte eine Botschaft haben.“ Um Gerechtigkeit geht es in dem jetzt schon viel beachteten Werk, um Mut, das Leben und die Liebe.

Die schönsten Rollen gibt’s manchmal nur im wahren Leben: Aus Anja Staudacher (links) wird zu Beginn des kommenden Jahres Anja Sauter. In gut drei Monaten will sie Nadine Sauter standesamtlich heiraten. Bild: Sauter

Liebe. Da kann Sauter mitsprechen. Auf der Skandinavien- und Italienreise vom 2. Juli bis 20. September ist ihr klar geworden, dass sie ohne Partnerin Anja Staudacher nicht leben möchte. Das soll demnächst amtlich werden. Wenn alles klappt, wird am 30. Januar in Lauingen standesamtlich geheiratet. Was ist da schon ein Oscar?

Filmstart ist an diesem Donnerstag unter anderem in Augsburg (Thalia).

