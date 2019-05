vor 49 Min.

Neubau des Kindergartens geht zu langsam

Freier Wähler plädiert für Fertigbauweise

Der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen ist groß. Der Neubau des Kindergartens „Heilig Kreuz“ an der Spitzstraße in Burgau soll deshalb möglichst schnell hochgezogen werden. Ganz so hurtig, wie von manchen im Stadtrat gewünscht, wird das aber kaum gehen. Allein die reine Bauzeit werde zwölf bis 15 Monate in Anspruch nehmen, erklärten Mitarbeiter des Architekturbüros Heisler bei der Präsentation des Vorentwurfs der Baupläne.

Der Neubau der Kindertagesstätte wird größer als der bisherige Bau, der abgerissen wird. Rund 50 zusätzliche Plätze werden untergebracht, damit finden in „Heilig Kreuz“ künftig 30 Kinder in der Krippe und 125 Kinder im Kindergarten eine Betreuungsmöglichkeit.

Im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes werden die Kleinsten untergebracht, vorgesehen sind dort auch ein Mehrzweckraum, die Personal- und Besprechungsräume sowie ein Essraum mit Küche. Im kleineren Obergeschoss sind vier Gruppenräume des Kindergartens und Garderoben geplant.

Im Außenbereich sind Freiterrassen, Spielplätze und eigene Gärten für die Hort- beziehungsweise die Kindergartenkinder vorgesehen. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben die alten Bäume erhalten, versicherten die Architekten. Mit einem Aufzug wird auch beim Obergeschoss für Barrierefreiheit gesorgt. Vor dem neuen Kindergarten sind sechs Parkplätze für das Personal vorgesehen, weitere Stellflächen – etwa für Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen – würden nicht gefördert, so die Planer. Der Neubau entsteht in konventioneller Bauweise, damit ist eine reine Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten notwendig. Jürgen Pauer (Freie Wähler) geht das zu langsam. Denn während des Baus müssen die Kinder in einer Notgruppe im Kindergarten in Unterknöringen und im dortigen Pfarrhaus untergebracht werden. Wie schon in früheren Sitzungen plädierte Pauer dafür, den neuen Kindergarten in modularer Fertigbauweise – wie vielerorts geschehen – und damit schneller zu erstellen. Sein Wunsch verhallte neuerlich ungehört.

Bauherr ist zwar die Kirche, den überwiegenden Teil der geschätzten Baukosten von gut vier Millionen Euro tragen allerdings die Stadt Burgau und der Freistaat Bayern. Allein in diesem Jahr sind im städtischen Haushalt 500000 Euro eingeplant. Nicht zuletzt deshalb stimmten Pauer und SPD-Rat Manfred Kramer gegen die Neubaupläne. Aus formalen Gründen muss die Stadt beim Freistaat dessen Fördermittel beantragen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat dann einstimmig. (kai)

