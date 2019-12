03.12.2019

Neuburger Dorfladen schreibt wieder schwarze Zahlen

Nach zwei schweren Jahren, in denen das Aus drohte, geht es aufwärts. Gemeinde will die Immobilie kaufen

Von Dieter Jehle

Der Neuburger Dorfladen wird zum Jahresende 2019 wieder „schwarze Zahlen“ schreiben. Vorstandschef Franz Fischer gab sich bei der Generalversammlung zuversichtlich. Die Dorfladen-Genossenschaft hat aktuell 171 Mitglieder. Anfang 2020 will der Dorfladenchef aber seinen Posten abgeben.

Der Neuburger Dorfladen hatte mit 2017 und 2018 zwei schwere Jahre hinter sich. In beiden Jahren mussten Verluste von rund 11 000 Euro (2017) und rund 12 600 Euro (2018) hingenommen werden (wir berichteten). Die Existenz des Neuburger Nahversorgers war gefährdet. Umso erleichterter wirkte Fischer bei der Hochrechnung für 2019. Er ist sich sicher, dass der Dorfladen Ende des Jahres einen Gewinn zwischen 4000 Euro und 8000 Euro „einfahren“ wird. Der Umsatz habe sich in den vergangenen drei Jahren bei rund 550 000 Euro eingependelt. Als Schwellenwert wurden bei der Gründung 600 000 Euro genannt. Im Jahr 2006 lag dieser gar bei 700000 Euro.

Die Problematik seien schlichtweg die Personalkosten. Im vergangenen Jahr lagen diese bei 124 000 Euro, 2017 bei 107 000 Euro und 2012 nur bei 83 000 Euro. Seit Einführung des Mindestlohnes mit seinen Erhöhungen kämpfe der Dorfladen deshalb um seine Existenz. Froh sei Fischer, dass er mittlerweile wieder auf ein gutes und vor allem funktionierendes Team bei den Beschäftigten zurückgreifen könne. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen.

Haupteinnahmequelle sind die Fleisch-, Wurst- und Backprodukte mit rund 32 Prozent des Gesamtumsatzes. „Hier haben wir aber auch Topprodukte“, lobte Fischer die Lieferanten.

Wie Bürgermeister Rainer Schlögl in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender mitteilte, werde der Markt Neuburg voraussichtlich die Immobilie Dorfladen erwerben. Der Bürgermeister hofft, dass über die bevorstehende Dorferneuerung in Neuburg auch geplante Verbesserungen bei der Innenausstattung gefördert werden können. Zudem regte er an, eine Fotovoltaikanlage auf dem Gebäude zu installieren.

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder Rainer Schlögl und Christian Brückner wiedergewählt. Neu im Aufsichtsrat ist Markus Dopfer. Den Posten als Vorstandsvorsitzender möchte Franz Fischer bald abgeben. Ausdrücklich galt sein Dank seiner Stellvertreterin Nadja Schwegler. „Als Steuerexpertin hat sie dem Dorfladen viele positive Impulse gegeben.“