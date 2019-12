vor 19 Min.

Neue Angebote bei Agilis zum Fahrplanwechsel

Das private Bahnunternehmen bietet unter anderem einen Nachtschwärmerzug an. Ein Überblick.

Am 15. Dezember, steht wieder der große Fahrplanwechsel an. Die Deutsche Bahn hat ihre Änderungen für Günzburg bereits veröffentlicht (wir berichteten), aber auch im Netz des privaten Bahnunternehmens Agilis gibt es Neuerungen. So gebe es besonders für Unternehmungen am Wochenende neue Verbindungen. Samstags und sonntags wurden Betriebszeiten ausgeweitet. So würden etwa regelmäßigere Fahrten von Ulm nach Günzburg und Donauwörth sowie ein Nachtschwärmerzug um 0.45 Uhr nach Günzburg angeboten. Samstags fährt ein zusätzlicher Zug gegen 6 Uhr nach Ulm.

Wichtige Verbindungen von Agilis im Überblick:

Der ag 84322ab Donauwörth um 5.17 Uhr nach Günzburg verkehrt später um 5.30 Uhr und hält nicht in Tapfheim . Damit wurde der Anschluss in Günzburg aus Donauwörth auf den ICE 699 nach München um 6.27 Uhr montags bis freitags von 20 auf acht Minuten verkürzt.



um 5.17 Uhr nach verkehrt später um 5.30 Uhr und hält nicht in . Damit wurde der Anschluss in aus auf den 699 nach um 6.27 Uhr montags bis freitags von 20 auf acht Minuten verkürzt. Ein zusätzlicher Zug fährt ab Donauwörth samstags nach Ulm .



samstags nach . Der um 19.20 Uhr in Donauwörth ankommende ag86794 fährt um 19.38 Uhr mit Anschluss aus München weiter nach Günzburg und bedient alle Halte von Montag bis Freitag.



ankommende ag86794 fährt um 19.38 Uhr mit Anschluss aus weiter nach und bedient alle Halte von Montag bis Freitag. Zug ab Günzburg um 1.10 Uhr nach Ulm mit Anschluss von ICE 618 aus München (Samstag und Sonntag).



um 1.10 Uhr nach mit Anschluss von 618 aus (Samstag und Sonntag). Durch einen optimierten Anschluss in Günzburg um 6.27 Uhr beginnt ag84237 nach Ingolstadt erst in Lauingen um 6.23 Uhr von Montag bis Freitag.



um 6.27 Uhr beginnt ag84237 nach erst in um 6.23 Uhr von Montag bis Freitag. Der Zug ab Donauwörth um 22.38 Uhr über Ingolstadt nach Regensburg beginnt um 21.45 Uhr bereits in Günzburg mit Anschluss aus Ulm von Montag bis Freitag.



um 22.38 Uhr über nach beginnt um 21.45 Uhr bereits in mit Anschluss aus von Montag bis Freitag. Der Zug ab Günzburg um 22.45 Uhr nach Ingolstadt beginnt bereits in Ulm um 22.19 Uhr von Montag bis Freitag.



um 22.45 Uhr nach beginnt bereits in um 22.19 Uhr von Montag bis Freitag. Ein Zusatz-Zug um 21.48 Uhr fährt von Günzburg nach Donauwörth samstags und sonntags.



Die neuen Fahrpläne sind ab sofort auch in den Agilis-Zügen und bei allen bekannten Auslagepartnern erhältlich, zum Beispiel Reisezentren. Auf der Agilis-Homepage stehen sie zudem zum Download bereit: www.agilis.de/fahrplaene. Mit dem Fahrplanwechsel gelten zudem geänderte Ticketpreise. Details unter www.agilis.de/tickets. (zg)

