Neue ehrenamtliche Helfer für die Tafel

Im Landkreis unterstützt der Leo-Club Günzburg-Schwaben vor Ort bedürftige Menschen. Warum sich die jungen Menschen engagieren.

Am Anfang standen ein Bericht der Günzburger Zeitung und die Sorge, dass die von der Caritas Günzburg betriebenen Günzburger und Burgauer Tafeln in der Corona-Krise die ehrenamtlichen Helfer ausgehen würden. Dass die Tafeln mit Ausbreitung des Coronavirus früher oder später schließen müssten, wie andere Tafeln in der Region. Dass Menschen, mit ohnehin geringem Einkommen, auch noch diese Mahlzeiten genommen werden. Schließlich sind viele der Caritas-Helfer ältere Menschen, gehören also zur Risikogruppe und können deshalb vorerst nicht anpacken.

„Nach einem Anruf bei der Caritas war uns klar, dass die Lage ernst ist“, sagt Sebastian Wiesheu vom Leo-Club Günzburg-Schwaben. „Die Caritas braucht Hilfe – und zwar schnell.“ Einen Tag später war die Hilfe da. Drei neue Ehrenamtliche am Montagvormittag, vier am Dienstagnachmittag – alle vom Leo-Club Günzburg-Schwaben, der Jugendorganisation der Lions. Bereit zum Sortieren und Verpacken von Brot, Salat und Joghurt. Mit Gummihandschuhen, Mundschutz und unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands. „Dass wir es so rasch hinbekommen, hat mich selbst auch überrascht“, sagt Wiesheu.

Caritas freut sich über die Hilfe der jungen Menschen für die Region Günzburg

Es ist ein Nebeneffekt der Corona-Krise, dass sich gerade ältere Menschen, ohne deren Hilfe Sozialeinrichtungen oft kaum funktionsfähig wären, nun zum eigenen Schutz zurücknehmen müssen. Umso mehr begrüßt Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverbands für die Region Günzburg, dass jetzt junge Menschen wie die Leos einspringen. „Wir freuen uns sehr über das Engagement der jungen Leute, die tatkräftig anpacken. Die Tafeln wären derzeit ohne die Hilfe des Leo-Clubs nicht funktionsfähig. In ausgezeichneter Weise kommt der Club dem Auftrag der Lions nach – We Serve“, sagt Abel.

Seit drei Wochen helfen die Leos inzwischen aus. Zwei weitere Wochen haben sie zugesagt. Vielleicht werden es auch noch mehr. „Normalerweise müssten die meisten von uns unter der Woche arbeiten oder studieren“, erklärt Wiesheu. „Doch jetzt sind die Unis zu, haben viele Betriebe geschlossen, tragen viele von uns Überstunden ab. Umso schöner, wenn wir die Zeit nutzen können, der Tafel in unserer Region zu helfen.“ (zg)

