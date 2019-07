vor 55 Min.

Neuer Geschäftsführer bei Rauscher

Frédéric Meyer ergänzt Doppelspitze

Frédéric Meyer (53) wird der neue Geschäftsführer der Rauscher F.X. Lagertechnik GmbH mit Sitz in Thannhausen. In dieser Funktion verantwortet er den kompletten Kundenservice vom Erstkontakt bis zur Aftersales Betreuung.

Meyer hat an der Universität in Rennes Maschinenbau mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik studiert und mit einem Aufbaustudium am Technisch-Wissenschaftlichen Institut (TWI) Koblenz seine Logistik-Kompetenzen ausgebaut. Zu den Stationen seiner Karriere in der Lagertechnikbranche zählten unter anderem META und SSI Schäfer. Zuletzt war er Prokurist und Vertriebsleiter der Galler Lager- und Regaltechnik GmbH in Kulmbach.

Bei Rauscher F.X. ergänzt er den Geschäftsführer François Bontemps und fokussiert sich auf die Bereiche Vertrieb, Kundenservice und Konstruktion. Zu seinen Kernaufgaben wird der weitere Ausbau der Teams im technischen Service und Projektmanagement zählen. In den nächsten Monaten werden mehrere Techniker und Projektleiter die Mannschaft in Thannhausen verstärken.

Zusätzlich treibt er die Planung des neuen Bürogebäudes mit Showroom voran. „Mit Frédéric Meyer haben wir einen erfahrenen Branchenkenner gewonnen, der mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung und Führungsstärke unsere Organisation absolut auf den Kunden ausrichten wird“, freut sich Geschäftsführer François Bontemps.

Mit der Doppelspitze und verstärkten Teams ist der schwäbische Spezialist für Lagertechnik besser für die anhaltend hohe Nachfrage aufgestellt. Rauscher F.X. konzentriert sich auf die Kernkompetenzen Konstruktion und Kundenservice vom Erstkontakt bis zur Montage der bis zu zwölf Meter hohen Fachbodenregalanlagen mit anschließendem Aftersales Service. Für die Realisierung der Anlagen arbeitet das Unternehmen mit den Produktionsstandorten der Provost-Gruppe zusammen, die eine komplette Lagereinrichtung zu 90 Prozent mit selbstgefertigten Produkten abdecken kann. (zg)

