01.06.2019

Neuer Vorstoß für die Kellerbar

Bauausschuss sagt Ja zum Vorhaben an der Günzburger Straße, aber es gibt Bedenken

Von Irmgard Lorenz

Frei nach einem Volkslied aus dem frühen 18. Jahrhundert soll es in Ichenhausen bald eine Cocktailbar tief in der Erde geben: „Im tiefen Keller sitz ich hier bei einem Fass voll Reben, bin frohen Muts und lasse mir vom allerbesten geben“, heißt es im überlieferten Text, und der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme den Weg für die Kellerbar an der Günzburger Straße frei gemacht – allerdings nicht ohne Auflagen.

Das Thema hatte den Bauausschuss schon vor mehr als acht Jahren beschäftigt. Grundsätzlich ist das Vorhaben genehmigungsfähig, denn die Erschließung ist gesichert und der Flächennutzungsplan stellt das Baugrundstück als „gemischte Baufläche“ dar. Dort sind ebenso wie in einem allgemeinen Wohngebiet Schank- und Speisewirtschaften allgemein zulässig. Mit einer knappen Mehrheit hatte der Bauausschuss im Februar 2011 das gemeindliche Einvernehmen erteilt und dabei besonders auf heikle Themen wie Immissionsschutz im Hinblick auf die Nachbarschaft, Brandschutz und Parkplatzsituation hingewiesen. Aber die Kellerbar wurde noch nicht realisiert.

Eine Bauvoranfrage im Jahr 2017 hatte das Landratsamt Günzburg dann allerdings abgelehnt, weil die damit eingereichten Anträge auf Abweichungen nicht genehmigungsfähig waren. Dabei ging es unter anderem um den Verzicht auf einen vorgeschriebenen Treppenraum für das Kellerlokal im zweiten Untergeschoss eines bestehenden Wohnhauses an der Günzburger Straße und um die Zahl der notwendigen Stellplätze. Jetzt haben die Bauwerber einen Bauantrag zur Wiederinbetriebnahme des Kellerlokals gestellt, der ohne Abweichungen auskommt. Enthalten ist auch die Überdachung und Einhausung einer Treppe, die von außerhalb des Wohnhauses in das zweite Untergeschoss führen soll.

Das erste Untergeschoss, wo in früheren Plänen eine Theke und WC-Anlagen vorgesehen waren, ist nicht mehr Inhalt des Bauantrages. Dort sind jetzt Kellerräume, die den Bewohnern der drei Wohnungen im Haus zur Verfügung stehen. Etwa 30 Sitzplätze und eine kleine Bühne sollen im zweiten Untergeschoss geschaffen werden.

Mit einer Gegenstimme (Hans-Joachim Hofmann) hat der Bauausschuss dem Antrag auf Wiedereröffnung jetzt das gemeindliche Einvernehmen gegeben. Bedenken aber gab es auch, vor allem wegen der Andienung der Stellplätze. Außerdem kam die Frage auf, ob die erforderlichen elf Stellplätze im Hinblick auf drei im Gebäude befindliche Wohnungen ausreichen und ob es womöglich durch parkende Fahrzeuge auf der Bundesstraße 16 zu Problemen kommen könnte.

Fragen zum Immissionsschutz, Stichwort Lärm, und brandschutzrechtliche Fragen hat das Landratsamt zu prüfen. Wichtig ist der Stadt auch, dass die geplanten Stellplätze auf der Nordseite des Grundstücks auf Privatgrund entsprechend gekennzeichnet werden, damit der angrenzende Geh- und Radweg entlang der B16 ungehindert genutzt werden kann.

