14.12.2019

Neues Buch von Historiker Zofka: Bettelarm in der Region

Der gebürtige Günzburger beleuchtet die Situation in Bayerisch-Schwaben zu Zeiten des Börsencrashs von 1929.

Von Walter Kaiser

Es waren bittere Zeiten. Die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen des Ersten Weltkriegs waren noch längst nicht überwunden. Da traf die Menschen ein weiterer Schlag: die Weltwirtschaftskrise. Vor 90 Jahren, genau am 24. Oktober 1929, brach zunächst die New Yorker Börse zusammen. Binnen kurzer Zeit stürzten die Volkswirtschaften rund um den Globus wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Im ohnehin gebeutelten Deutschland führte der Börsencrash zu einer Verelendung ungekannten Ausmaßes. Wie war die Lage in Bayerisch-Schwaben? Sie war dramatisch. Der 1947 in Günzburg geborene Historiker Zdenek Zofka berichtet darüber in seinem jüngsten Buch „… bliebe bald nichts mehr übrig, als die Leute auf den Bettel zu schicken“.

Für sein Buch ist Zofka in die Tiefen verschiedener Archive gestiegen. Einer seiner Zeitzeugen ist Heinrich Graf von Spreti. Der seinerzeitige Regierungspräsident von Augsburg hatte die Regierung regelmäßig über die Zu- und Missstände in Schwaben, in den Gemeinden und Kreisen informiert. Ausgewertet hat der Autor zudem die Augsburger Postzeitung sowie eine Fülle deutschlandweiter Quellen.

Millionen Arbeiter standen auf der Straße

Zofka ist ein ausgewiesener Kenner der Jahre von 1933 bis 1945. In der Schriftenreihe des Historischen Vereins Günzburg hat er in der jüngeren Vergangenheit vier Bände zur Zeit des Nationalsozialismus in Stadt und Kreis Günzburg vorgelegt. Für sein jüngstes Buch ist er einige Jahre zurückgegangen, in die Zeit der weltweiten wirtschaftlichen Depression ab Herbst 1929.

Millionen Arbeiter standen in den 1920er Jahre auf der Straße. Die Weltwirtschaftskrise traf neben Industrie und Handel auch andere Berufsstände – nicht zuletzt die Bauern. Die Erlöse für ihre Produkte gingen in jenem Maße zurück, in dem die Kaufkraft gesunken und die Inflation gestiegen war. Viele verloren ihre Höfe durch Zwangsversteigerung. Allein in Bayern war das Heer der wanderlosen landwirtschaftlichen Helfer in kurzer Zeit auf mehr als eine halbe Million angewachsen. Ihnen blieb auch in Schwaben nur „der Bettel“, das Flehen um die geringsten Almosen. Mancher beging Straftaten, um ins Gefängnis zu kommen. Dort konnte es ihm kaum schlechter ergehen.

Das Elend der Menschen wollte man sich politisch zunutze machen

Nationalsozialisten wie auch Kommunisten hatten versucht, sich das Elend der Menschen politisch zunutze zu machen. Es waren am Ende die Nazis, die die Oberhand erhielten – auch deren Aufstieg in, nebenbei bemerkt, demokratischen Wahlen schildert der Autor. Hunderttausende von analogen Daten hat Zofka nach eigenen Angaben in einer digitalen Datenbank zusammengefasst. Den Leser seines jüngsten Buches wollte der Autor mit dieser Menge nicht erschlagen.

Wer sich tiefer in die Materie einarbeiten will: Zdenek Zofkas gesammelte Daten sind im Internet unter der Adresse www.schwabenkrise.de zu finden. Zofkas 175 Seiten umfassendes Buch und seine umfangreichen Internet-Daten führen den Leser anschaulich und verständlich zurück in eine Zeit des millionenfachen Elends. 90 Jahre sind eine lange Zeit. Eine Ewigkeit sind sie nicht.

Das Buch Z. Zofka: „… bliebe bald nichts mehr übrig, als die Leute auf den Bettel zu schicken“. 9,99 ¤. ISBN 978-3-7494-4353-6.

